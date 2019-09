Algérie-UE: : Tenue aujourd’hui à Alger d'un séminaire sur le Programme d’appui jeunesse et emploi

Un séminaire national d’information et de communication du Programme d’appui jeunesse et emploi (PAJE) se tiendra mardi à Alger, a-t-on appris lundi auprès des organisateurs.

Cet "important" événement du PAJE qui clôt un cycle de quatre séminaires régionaux de visibilité, se décline en trois dynamiques pour l’insertion et l’emploi des jeunes, selon la même source, précisant qu'il s’agit de l’accompagnement à l’insertion des jeunes, du développement d’une économie sociale et solidaire et enfin, du soutien aux initiatives associatives. Les travaux de ce séminaire vont permettre de communiquer sur les résultats du programme à travers la présentation des plateformes Cap jeunesse qui sont aujourd’hui opérationnelles à titre expérimental dans les quatre wilayas pilotes, à savoir Annaba, Béchar, Khenchela et Oran, la présentation des résultats de l’appui à la structuration de l’économie sociale et solidaire, ainsi que la présentation des résultats de la contribution au développement associatif "Codeva", destinée à financer des projets associatifs, favorisant l’insertion socioprofessionnelle des jeunes dans les quatre wilayas pilote. Ce séminaire est placé sous le patronage du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS), et verra aussi la participation du ministère des Affaires étrangères, la Délégation de l’Union européenne en Algérie (DUE), des institutions et structures nationales impliquées (ANSEJ, ANGEM, ANEM, CNA et ADS), des représentants des quatre wilayas pilotes, des bénéficières de subventions de la CODEVA, des Programmes de coopération Algérie-UE et Représentants de Programmes coopération bilatérale et multilatérale en lien avec la thématique. Pour rappel, le PAJE est le fruit d’une convention de co-financement entre la l'Algérie et l’Union européenne, signée en décembre 2012, d’un montant de 26 millions d'euros, dont 23,5 millions euros représentent la contribution européenne et 2,5 millions d'euros la contribution algérienne. Il est destiné à la réalisation d’un programme d’appui au développement et à la mise en œuvre des politiques nationales de la jeunesse et de l’employabilité des jeunes dénommé Programme d’Appui Jeunesse Emploi PAJE.