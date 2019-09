Les Hydrocarbures marquent un rebond au deuxième trimestre 2019 : Le pétrole brut et gaz naturel affiche une variation négative de -1,6%.

La production industrielle, du secteur publicnational,enregistre unehaussede 5,6% au deuxième trimestre 2019 par rapport à la même période de l’année précédente, situant la moyenne au premier semestre 2019 par rapport à la même période de l’année précédente à +4,9%.

Par secteur d’activité, la production de l’Energie continue dans la performance et enregistre de nouveau une variation de + 9,5% par rapport àla même période de l’année précédente. Cette variation vient, également, confirmer celle inscrite au trimestre précédent (+5,1%). Après un recul de 1,5%, observé au trimestre précédent, les Hydrocarbures marquent un rebond en affichant une variation de +1,5% au deuxième trimestre 2019. Cette tendance découle des performances réalisées au niveau de la liquéfaction du gaz naturel qui enregistre une croissance de 10,4% et du raffinage de pétrole, +8,1%. En revanche, le pétrole brut et gaz naturel affiche une variation négative de -1,6%. Après des hausses appréciables enregistrées aux deux derniers trimestres (respectivement, +10,9% et +8,7%), les Mines et carrières voient leur production baisser de 7,9% au deuxième trimestre 2019. A l’exception de l’extraction du sel qui marque une croissance de 3,0%, le reste des activités affiche des baisses. L’extraction de la pierre argile et sable observe un taux de -8,1% et ce, après des hausses remarquables enregistrées aux deux trimestres précédents (respectivement, +13,4% et +6,4%). L’extraction du minerai de fer et celle du minerai de phosphates enregistrent des variations respectives de -22,9% et de -4,0%, et ce, après des croissances remarquables (respectivement +25,9% et +29,5%) inscrites au trimestre précédent. L’extraction du minerai de matières minérales persiste dans la baisse en affichant un taux de -10,6%, proche de celui enregistré au trimestre précédent (-11,0%). Les ISMMEE affichent une hausse pour le deuxième trimestre consécutif. Le taux enregistré au deuxième trimestre 2019 se situe à +31,7%. Plusieurs activités ont contribué à cette tendance, notamment, la construction de véhicules industriels et la sidérurgie et transformation de la fonte et acier qui continuent dans la performance en enregistrant des variations respectives de +125,2% et de +162,0%. De même, la fabrication des biens de consommation électrique et celle des biens d’équipement électrique inscrivent des taux respectifs de +102,1% et de +31,6%. En revanche, des baisses caractérisent, notamment la fabrication des biens intermédiaires métalliques, mécaniques et électriques (-5,0%) et celle des biens d’équipement mécanique de (-42,7%). La production des Matériaux de construction enregistre une variation négative de -6,2% au deuxième trimestre 2019.Deux activités ont largement influé sur ce résultat, il s’agit de la fabrication des liants hydrauliques qui marque une baisse de 9,1% similaire à celle observée au trimestre précédent et de l’industrie du verre, -1,2%. En revanche, avec une variation de +19,1%, la fabrication des matériaux de construction et produits rouges marque un redressement appréciable et ce, après les baisses successives observées précédemment. La fabrication de produits en ciment et matériaux de construction divers marque également une croissance de 27,8%. Les industries Chimiques enregistrent une hausse de 1,1% au deuxième trimestre 2019. Ce taux est distinctement modéré comparativement à ceux observés aux quatre derniers trimestres. La fabrication des autres produits chimiques qui reste une branche clé du secteur affiche une croissance notable de 45,2%. Idem pour celle des autres biens intermédiaires en plastique qui note une variation de +22,7%. En revanche, les produits pharmaceutiques voient leur production régresser de 9,1%, les engrais et pesticides de -2,5% et la fabrication de peintures de -5,3%.Les Industries Agroalimentaires enregistrent une variation négative de -1,3% au deuxième trimestre 2019 par rapportà la même période de l’année précédente qui s’est caractérisée par une hausse de 6,7%. Cette tendance résulte de la baissedu niveau de production enregistré dans le travail de grains (-10,0%). En revanche, l’industrie du lait et la fabrication des produits alimentaires pour animaux inscrivent des augmentations respectives 10,3% et de 9,5%. Les industries textiles observent une variation négative de -2,6% au deuxième trimestre 2019, proche de celle observée au trimestre précédent (-3,0%). Cette tendance est nettement perceptible au niveau des biens intermédiaires qui marquent une chute de 30,3%. En revanche, les biens de consommation inscrivent un relèvement remarquable de 47,5% et ce, après deux baisses successives affichées aux deux trimestres précédents (respectivement, -11,8% et -1,9%). Les Cuirs et chaussures continuent dans la progression en enregistrant une hausse de 7,5% au deuxième trimestre 2019. Néanmoins, ce dernier demeure de moindre ampleur comparativement à ceux affichés aux quatre derniers trimestres. Cette tendance est induite, particulièrement, par la production des biens intermédiaires, soit +16,8%. En revanche celle des biens de consommation affiche une baisse de 7,7% et ce, après des hausses successives observées dès le deuxième trimestre 2018. Les industries des bois et papier inscrivent une variation négative de -9,3% au deuxième trimestre 2019. Le recul de la production observé au niveau de la menuiserie générale (-29,3%) et de l’industrie de l’ameublement (-18,3%) a largement influé sur cette tendance. En revanche, des relèvements appréciables caractérisent l’industrie du liège et la transformation du papier (respectivement +50,0% et +16,2%).

A.s.