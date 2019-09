Economie informelle : Poursuivre la concertation pour assurer la transition vers le formel

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam, a mis en avant, à Alger, la détermination des pouvoirs publics à poursuivre la concertation avec les différents acteurs, en vue d'engager une réflexion approfondie sur l'économie informelle et les mécanismes de transition vers le formel.

Intervenant à l'ouverture d'une journée d'études sur la transition de l'économie informelle à l'économie formelle, le ministre a indiqué que cette rencontre à laquelle prennent part des experts algériens et étrangers, ainsi que des acteurs des différentes secteurs concernés "débattra d'une question sensible à laquelle les pouvoirs publics accordent un grand intérêt, étant donné que l'économie informelle impacte non seulement le développement économique mais aussi les travailleurs, du fait qu'ils ne sont pas affiliés à la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) pour bénéficier de la protection sociale et sanitaire". Elle offrira, également, "un espace de concertation et d'échanges d'informations statistiques et d'approches sur ce phénomène dans le but de trouver des mécanismes à même de le contenir", a-t-il indiqué appelant les participants à "apporter leur contribution en vue d'une prise en charge optimale, et sans délai, des acteurs de l'économie informelle". Rappelant les mutations socio-économiques des dernières décennies ayant favorisé l'émergence de l'économie informelle, en sus de nouvelles activités et métiers non prévues dans les législations, le ministre a évoqué toutes les mesures exceptionnelles inclues dans la loi de Finances complémentaire 2015, et visant à inciter les entreprises à intégrer le secteur réglementé, à travers la déclaration de leurs activités et des travailleurs auprès de la sécurité sociale pour la régularisation de leur situation". Cette loi a introduit de nombreux avantages et facilitations en matière de versement des cotisations, avec une exonération des majorations et pénalités de retard pour élargir la couverture sociale et bénéficier des prestations de Sécurité sociale", a déclaré le ministre, soulignant "la nécessite d'élargir le dialogue avec les partenaires sociaux et économiques et l'ensemble des acteurs concernés en vue de trouver des solutions permettant de contenir l'économie informelle et d'encadrer les nouveaux métiers et activités". Le ministre a, dans contexte, rappelé les deux conventions signées avec la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) et les secteurs de l'Artisanat et de l'Agriculture pour renforcer la coopération, élargir la couverture sociale aux artisans et sensibiliser les agriculteurs à l'importance de l'affiliation à la sécurité sociale. M.Tidjani Haddam a, par ailleurs, affirmé que les efforts de l'Algérie dans ce domaine entraient dans le cadre de ses engagements à l'égard des objectifs pour lesquels a été créée l'Organisation internationale du travail (OIT) et des objectifs de développement durable des Nations Unies. La rencontre a été marquée par l'installation de trois (3) ateliers sur les objectifs de développement durable, le secteur informel et les moyens de transition vers l'économie formelle. La rencontre devrait être sanctionnée par une série de recommandations qui serviront de feuille de route pour permettre à tous les acteurs concernés, dont le secteur du travail, de concrétiser la transition vers l'économie formelle.

R.N.