L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel de l'Algérie : Le taux d'inflation à 2,5 % sur un an en août 2019

L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel de l'Algérie a été de 2,5% jusqu'à août 2019, a appris l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS).

L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel jusqu'au mois d'août 2019, qui est le taux d’inflation moyen annuel calculé en tenant compte des 12 mois, allant de septembre 2018 à août 2019, par rapport à la période allant de septembre 2017 à août 2018. Quant à la variation mensuelle des prix à la consommation, qui est l'indice brut des prix à la consommation durant le mois d'août 2019 par rapport à juillet de la même année, elle est de +1,1%, selon les données de l’ONS. En termes de variation mensuelle et par catégorie de produits, les prix des biens alimentaires ont affiché une hausse de 2% en août dernier par rapport au mois précédent. Cette variation haussière est induite, essentiellement, par une hausse de près de 4% des prix des produits agricoles frais, relève l'Office. En effet, cette variation mensuelle des prix des produits agricoles frais s'explique, notamment, par une augmentation des prix des fruits (+27,6%), les légumes (+5,8%), la viande de poulet (+6,3%) et les œufs (+6,15%). Par ailleurs, l'Office relève que le prix de la pomme de terre a reculé de -10,2% en aout dernier et par rapport à juillet. Pour les prix des produits alimentaires industriels (agroalimentaires), ils ont enregistré une relative stagnation en août dernier, selon la même source. S'agissant des produits manufacturés et les services, ils ont connu des légères hausses respectivement de +0,4 % et de +0,24%. Par groupe de biens et services, l'augmentation des prix a touché essentiellement le groupe des meubles et articles d'ameublement avec une hausse de 1,3%, ceux du groupe santé hygiène corporelle (+0,6%), ceux des transports et communication (+0,5%). Le reste des groupes de biens et services s'est caractérisé, soit par des variations modérées, soit par des stagnations. Durant les huit premiers mois de 2019, l’ensemble des prix à la consommation ont enregistré une hausse de près de 1,9%, par rapport à la même période de 2018, relève l'ONS. Cette tendance haussière a concerné toutes les catégories de produits, à l'exception des biens alimentaires qui ont légèrement baissé de près de (-0,4%) et les produits agricoles frais qui ont également reculé de -2,33%. Les produits alimentaires industriels ont affiché une hausse de +1,60%, les biens manufacturés +4,03% et les services avec une augmentation de 3,34%. Pour rappel, le taux d'inflation de l'Algérie avait atteint 4,3% en 2018.

APS