Séminaire national sur Les exportations hors hydrocarbures en Algérie : Les enjeux, les opportunités et les contraintes débattus

Un séminaire national sous le thème «Les exportations hors hydrocarbures en Algérie : enjeux, opportunités et contraintes » s’ouvre aujourd’hui à l’Auditorium de l’université de Tizi-Ouzou (Hesnawa).

Des experts et des universitaires de renommée prendront part à cette rencontre et exposeront chacun dans son domaine une communication. La préparation de l’économie nationale à l’ère de l’après pétrole est une question qui faisait débat à la fin des années 1970. La problématique est différemment posée et avec plus d’acuité lors de la crise de 1986 sous l’effet des difficultés financières occasionnées par la chute des cours pétroliers. « En effet, on n’est plus dans l’anticipation stratégique mais dans la question vitale des ressources financières du pays. C’est de la dépendance totale vis-à-vis des exportations en hydrocarbures et en conséquence des fluctuations du marché international dont il est question. C’est dans ce sens que le choc pétrolier négatif amorcé depuis juin 2014 relance le discours sur la nécessité de varier les ressources de l’économie algérienne, ce qui donne un nouveau regain d’intérêt au sujet de la diversification du tissu économique et des exportations du pays , à la fois dans les travaux académiques et dans le discours politique », expliquent les organisateurs. Ce contexte de chute des cours pétroliers montre d’une manière ardue la vulnérabilité d’une économie dépendante essentiellement de ses ressources naturelles et de ses exportations en matière des hydrocarbures. Il y a dès lors une nécessité de définir de nouveaux segments pourvoyeurs de revenus et générateurs de devises pour le pays. Ceci, en améliorant le niveau des exportations hors hydrocarbures, en élargissant l’éventail des produits destinés à l’exportation et en augmentant le nombre de pays de destination. A ce sujet, il est impératif d’évaluer les opportunités économiques que pourrait offrir le développement des exportations hors hydrocarbures en Algérie, ainsi que les possibilités d’amélioration de la compétitivité des entreprises à l’international, de création d’emplois, de diversification de sources de revenus ...Selon les statistiques du commerce extérieur livrées par le ministère du commerce, la valeur des exportations hors hydrocarbures a atteint 2,830 milliards de dollars US en 2018. Ce qui correspond à une hausse de 47% par rapport à 2017.Toutefois, celles- ci occupent toujours une place marginale, en volume et en valeur dans les échanges commerciaux à l’international, avec seulement 6,87% du volume global des exportations. Comme il convient de retenir que cette dynamique continue à être portée par les dérivées des hydrocarbures. Dans ce domaine, il est possible de déceler aisément deux principaux maux, à savoir : l’insuffisance de l’offre des produits, à la fois aux plans quantitatif et qualitatif d’une part et le manque d’expertise dans les métiers de l’exportation d’autre part. Ceci, en dépit de la série de mesures mises en place par les pouvoirs publics visant le développement et la promotion des exportations hors hydrocarbures et l’amélioration de l’environnement de l’entreprise, en général. Pour faire face à cette situation, il est nécessaire de mettre en exergue les potentiels de diversification des exportations algériennes hors hydrocarbures, et de réfléchir sur les différents moyens et voies à mettre en place, en vue de les développer. Comme il est important d’identifier les éléments pouvant constituer des entraves à ce processus, en vue de définir précisément les défis à relever dans ce cas. Il est tout aussi impératif, d’évaluer la portée du dispositif et des mesures de promotion et de soutien aux exportations hors hydrocarbures et d’en mesurer l’efficacité. Il s’agit des mesures institutionnelles, l'appui financier, les exonérations fiscales, les régimes douaniers et les facilitations douanières, le contrôle des changes et la réglementation bancaire, les procédures… En somme, un véritable travail d’inventaire de l’ensemble des chaines de valeurs et des marchés cibles prioritaires reste à faire ! Plus globalement, malgré le discours politique récurent, le fonctionnement de l’économie algérienne ne semble pas adapté à l’objectif de diversification et d’intensification des exportations. Il serait alors question de réformes structurelles en mesure de favoriser une dynamique de l’émergence. Autour de ces éléments, ce séminaire pose la problématique suivante : Problématique  Quelles conditions réunir pour promouvoir une nouvelle dynamique de diversification et d’intensification des exportations algériennes ?