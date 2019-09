Pétrole : Le panier de l'Opep à 63, 93 dollars le baril

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s'est établi à 63,93 dollars contre 64,51dollars lundi dernier, selon les données de l'Organisation publiées mercredi sur son site web.

Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep (ORB) comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen (Congo),Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). Le même jour, les prix de l'or noir ont terminé en baisse. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre a terminé à 63,10 dollars à Londres, en baisse de 2,6% (ou 1,37 dollar) par rapport à la clôture de lundi. A New York, le baril américain de WTI pour la même échéance s'est établi à 57,29 dollars, soit 2,2% (1,31 dollar) de moins que la veille. Cette baisse a été enregistrée peu après le discours à la tribune des Nations unies du président américain, Donald Trump qui a dénoncé ce qu'il a qualifié d'"abus" commerciaux de Pékin. Trump a dit espérer parvenir à "un accord bénéfique pour les deux pays", à condition qu'il ne s'agisse pas d'un "mauvais accord pour le peuple américain". Pour des analystes, un durcissement de la guerre commerciale sino-américaine fait craindre une réduction de la demande mondiale en pétrole, entraînant une baisse des prix. Les cours ont également été affectés par la publication mardi de chiffres de la confiance des consommateurs américains en baisse. Elle s'est dégradée en septembre, et ce plus que prévu, en raison de ces tensions commerciales, selon l'indice du Conference Board qui s'est établi à 125,1 points, contre 134,1 en août (-9,1 points). Les analystes s'attendaient à 134 points. Au niveau de l'Opep, les pays participants à l'accord de limitation de production continuent leur engagement. En décembre 2018, l'Opep avait convenu avec dix pays producteurs non-Opep, d'une baisse conjointe de leur production de 1,2 million de barils, avec une réduction de 800.000 barils/jour par l'Opep et de 400.000 barils/jour par ces pays producteurs non-Opep. Cet accord a été reconduit pour une durée supplémentaire de 9 mois allant du 1er juillet 2019 jusqu'a 31 mars 2020. Des réunions de l'Organisation et ses partenaires sont attendues pour le début de décembre prochain. Il s'agit de la 17e réunion Comité ministériel conjoint de suivi de l’accord Opep-non Opep (JMMC) composé de l'Algérie, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Irak, Koweït, Nigeria , Venezuelade, Russie et Kazakhstan, la Conférence de l'Opep et la réunion ministérielle de l'Opep+. Lors de sa récente réunion, le JMMC a insisté sur l'engagement continu des pays de l'Opep et leurs partenaires pour le respect de la déclaration de coopération.

A.S