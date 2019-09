World Food Moscow : L’investissement dans l'export, une nécessité impérieuse pour relancer l'économie

Le ministre du Commerce, Said Djellab a mis en avant, à Moscou, l'impérieuse nécessité de l'investissement dans l'export pour relancer l'économie nationale, outre l'importance d'intensifier les efforts visant à améliorer le climat des affaires pour pouvoir attirer davantage d'investissements étrangers.

Dans une déclaration à la presse en marge du salon "World Food Moscow 2019", M. Djellab a précisé que l'investissement dans le domaine de l'exportation et des différentes activités y afférentes faisait l'objet, aujourd'hui, d'une concurrence acharnée entre les pays, ajoutant que l'Algérie était engagée à concentrer ses efforts dans ce sens et à améliorer le climat des affaires à l'effet d'attirer plus d'investissements étrangers. Réitérant le souci de l'Algérie à accorder toutes les incitations aux investisseurs étrangers et algériens pour les encourager à accéder au marché algérien, le ministre du Commerce a rappelé que les pouvoirs publics avaient renoncé à la règle 49/51 régissant l'investissement étranger, laquelle concerne actuellement uniquement les secteurs stratégiques. Les 35 entreprises algériennes participant à cette manifestation ont reçu plusieurs offres commerciales, où les différents produits exposés, notamment les pates, les dattes, les huiles d'olive et une large gamme de légumes et de fruits ont suscité l'intérêt des investisseurs russes et étrangers, a-t-il poursuivi. Les entreprises algériennes sont en contact avec des opérateurs étrangers en vue de conclure des contrats commerciaux à même de garantir au produit algérien un accès aux marchés européens. Et d'ajouter que le marché russe est prometteur, étant l'un des plus grands marchés de consommation en Europe, c'est pourquoi, a-t-il ajouté, ce salon est une aubaine pour les opérateurs algériens pour accéder au marché russe, et partant aux différents marchés de l'Europe de l'Est. A ce titre, le ministre a précisé que davantage d'accords seraient conclus entre les entreprises algériennes et leurs homologues russes lors de cette manifestation. Il a appelé en outre les grandes entreprises russes à visiter l'Algérie afin de s'enquérir des grands atouts que recèle le secteur ainsi que des opportunités d'investissement en matière d'industrie agroalimentaire. Pour rappel, près de 35 entreprises économiques algériennes participent au Salon international des produits agroalimentaires "World Food Moscow", qui a ouvert ses portes, à Moscou avec la participation de plus de 65 pays. L'Algérie a été choisie pour être l'invitée d'honneur de cette manifestation, de quatre jours (du 24 au 27 septembre). Le coup d'envoi de cette manifestation a été donné par le ministre du Commerce, Saïd Djellab, accompagné du ministre de l'économie et de l'Alimentation de la région de Moscou et nombre de responsables russes.

Près de 35 entreprises algériennes participent au salon international" World Food Moscow"

Près de 35 entreprises économiques algériennes participent au Salon international des produits agroalimentaires "World Food Moscow", qui ont ouvert ses portes, à Moscou avec la participation de plus de 65 pays. L'Algérie a été choisie pour être l'invitée d'honneur de cette manifestation, de quatre jours (du 24 au 27 septembre), qui constitue une occasion pour les entreprises algériennes spécialisées dans la production, notamment d'huile d'olive, des jus, des pâtes alimentaires et des dattes pour investir le marché russe. Le coup d'envoi de cette manifestation a été donné par le ministre du Commerce, Saïd Djellab, accompagné du ministre de l'économie et de l'Alimentation de la région de Moscou et nombre de responsables russes. Dans une allocution d'ouverture, M. Djellab a appelé à "l'intensification et l'enrichissement des projets entre l'Algérie et la Russie, ainsi que le renforcement des relations de partenariat entre les deux pays", soulignant que le Salon de Moscou "ne constitue pas uniquement une occasion pour exposer les produits et organiser des rencontres entre les opérateurs et établir des relations contractuelles mais aussi un espace important au service du développement et de diversification de l'agroalimentaire". Cette manifestation, a-t-il poursuivi, deviendra "le principal portail" pour les industriels internationaux désirant accéder au marché russe et aux marchés voisins. Dans le même contexte, le ministre a relevé la nouvelle dynamique adoptée par l'Algérie pour diversifier son économie hors hydrocarbures dans le but de faire connaitre les développements que connait le pays et restaurer la place des produits nationaux dans les marchés internationaux et libérer les initiatives commerciales et d'investissement. Dans le cadre de la concrétisation de cette démarche, une série de mécanismes a été mise en place pour encourager les investisseurs à établir des partenariats avec les entreprises algériennes, notamment dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) qui devrait être opérationnelle à partir de juillet 2020, a-t-il rappelé. L'Algérie s'emploiera à préparer un cadre efficace pour l'intensification des rencontres entre les hommes d'affaire algériens et leurs homologues russes et encourager les échanges des visites des délégations économiques entre les deux pays dans le but d'instaurer les voies de partenariat profitable et renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays, a ajouté M. Djellab affirmant que "l'Algérie considère la Russie comme un partenaire économique et stratégique".

A.A.