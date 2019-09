Algérie-UE : Clôture du Programme d’appui Jeunesse et emploi

Un séminaire national de clôture du Programme d’appui jeunesse emploi (PAJE) a été organisé à Alger sous le thème "Trois dynamiques pour l’insertion et l’emploi des jeunes". Destiné aux jeunes âgés entre 16 et 30 ans, le PAJE vise la réalisation d’un programme d’appui au développement et à la mise en œuvre des politiques nationales de la jeunesse et de l’employabilité des jeunes.

Il est aussi le fruit d’une convention de cofinancement entre la l'Algérie et l’Union européenne, signée en décembre 2012, d’un montant de 26 millions d'euros, dont 23,5 millions d'euros représentent la contribution européenne et 2,5 millions d'euros la contribution algérienne. Selon le directeur national du Programme, Abderezzak Boucherir, le PAJE qui est un programme multi-acteurs et multi-niveaux, intervient aux plans central et régional dans quatre wilayas pilotes, à savoir Annaba, Batna, Khenchela et Oran. Ce Programme a contribué, a-t-il dit, au renforcement des ressources humaines impliquées et le développement et le renforcement des capacités d’étude et d’analyses du secteur de la jeunesse, ce qui a abouti à un "pilotage efficace" des stratégies sectorielles en direction de la jeunesse. Au cours de ce séminaire, les résultats du Programme ont été présentés notamment à travers des plateformes Cap jeunesse qui sont aujourd’hui opérationnelles dans les quatre wilayas pilotes, selon le même responsable. Le PAJE a aussi permis la structuration de l’économie sociale et solidaire, ainsi que le développement associatif "Codeva", qui est destinée à financer des projets associatifs, favorisant l’insertion socioprofessionnelle des jeunes. De son côté, l’ambassadeur de l’Union européenne en Algérie, John O’Rourke a fait observer que ce Programme qui a été réalisé sous la direction du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, avec l’appui d’autres ministères, a permis à 6 500 jeunes de bénéficier des services de l’accompagnement et de l’orientation. Il a relevé que dans le cadre du dispositif CODEVA (Contribution au développement associatif), quatre (04) millions d’euros ont été mobilisés pour financer les activités de 95 associations dans les quatre wilayas pilotes, ajoutant que dans le cadre du même dispositif, 4200 jeunes ont bénéficié d’une formation ou d’un accompagnement vers l’emploi, dont 974 ont pu être insérés dans les milieux professionnels et 182 ont créé une activité économique, alors que 115 conventions partenariales ont été signées entre les organismes publics et les associations.

R.N.