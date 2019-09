3ème édition du salon de la pharmacie et de la parapharmacie de l'Ouest (Pharmex 2019) : Ooredoo présente ses offres et innovations aux professionnels de la santé

Ooredoo participe, pour la première fois, à la 3ème édition du Salon de la Pharmacie et de la Parapharmacie de l'Ouest (Pharmex 2019), qui se tient du 26 au 28 septembre 2019 au Centre des Conventions Mohamed Benahmed à Oran

. Organisé par Pertinence Consulting, le salon « Pharmex 2019 » constitue un véritable rendez-vous scientifique et commercial qui réunit un grand nombre de professionnels des secteurs de la pharmacie, la parapharmacie et du confort au quotidien pour échanger autour des dernières technologies liées à l'industrie pharmaceutique et à la santé. Dans le cadre de ce rendez-vous économique, Ooredoo prend part à ce salon à travers un stand au niveau duquel des commerciaux de Ooredoo Business exposent les différentes offres et solutions de Ooredoo adaptées aux besoins des professionnels. A travers sa participation à cet évènement scientifique et commercial, Ooredoo confirme son statut d’acteur engagé dans l’accompagnement des professionnels de la santé avec ses offres et solutions innovantes.