Pétrole: Le panier de l'Opep à 62,35 dollars le baril

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s'est établi à 62,35 dollars mercredi contre 63,93 dollars mardi dernier, selon les données de l'Organisation publiées jeudi sur son site web.

Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep (ORB) comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen(Congo),Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). Le même jour, les prix de l'or noir ont terminé en baisse. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre s'est établi à 62,39 dollars à Londres, en baisse de 1,1% (ou 71 cents) par rapport à la clôture de mardi. A New York, le baril américain de WTI pour la même échéance a fini à 56,49 dollars, 1,4% (ou 80 cents) de moins que la veille. Cette baisse intervient après une nouvelle hausse des stocks de brut aux Etats-Unis selon le de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA). Lors de la semaine achevée le 20 septembre, les réserves commerciales américaines de brut ont augmenté de 2,4 millions de barils pour s'établir à 419,5 millions. D'autre part , les cours ont réagi aux garanties émises par l'Arabie saoudite que sa production pétrolière serait prochainement rétablie. "De nouvelles informations suggèrent que la compagnie Saudi Aramco redouble d'efforts pour rétablir plus tôt que prévu la production des sites attaqués, même s'il reste des préoccupations concernant sa vulnérabilité", a évoqué dans une note Balint Balazs de Schneider Electric. Plusieurs réunions de l'Organisation et ses partenaires sont attendues pour le début de décembre prochain. Lors de récente réunion Comité ministériel conjoint de suivi de l’accord Opep-non Opep (JMMC) le JMMC a insisté sur l'engagement continu des pays de l'Opep et leur partenaires pour le respect de la déclaration de coopération. Jeudi, les prix du pétrole ont débuté la séance au cours d'échanges européens en hausse. Dans la matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre valait 62,62 dollars à Londres, en hausse de 0,37% par rapport à la clôture de mercredi. A New York, le baril américain de WTI pour la même échéance s'échangeait à 56,73 dollars, 0,42% de plus que la veille.

APS