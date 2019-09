La CNMA organise un séminaire portant sur ce thème : « La Souscription dommages aux biens et pertes d’exploitation »

La Caisse Nationale de Mutualité Agricole CNMA accueillera, aujourd’hui et demain, au Centre Familial de la CNAS à Ben Aknoun, deux experts internationaux de son partenaire réassureur la Scor de Paris, leader mondial dans la réassurance.

Ces derniers animeront un séminaire de formation ayant pour thème « la Souscription dommages aux biens et pertes d’exploitation » au profit de l’ensemble des cadres techniques du réseau de la Mutualité Agricole. Cette opération de formation s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat qui lie la CNMA à la Scor et a pour objectif l’amélioration des capacités techniques en perspective du lancement de nouveaux risques industriels à destination du monde de l’agroalimentaire. La Caisse Nationale de Mutualité Agricole a instauré toute une politique de formation professionnelle qui s’inscrit dans le cadre de l’encouragement consenti par la Direction Générale envers l’ensemble de ses employés répartis sur les 48 wilayas. Ces formations revêtent une forme de motivation favorisant ainsi l’identification des compétences, leurs développements et leurs épanouissements au niveau du savoir. En effet, la Caisse Nationale de Mutualité Agricole consacre toute une Direction afin d’assurer la meilleure gestion de sa conception professionnelle dont l’objectif est d’accroitre les compétences et de participer à l’amélioration de la performance de l’institution, donc à son efficience économique.

Convention avec le conseil de al filière ail et oignon

Par ailleurs, la Caisse animera une rencontre avec le Conseil Interprofessionnel de la filière Ail et Oignon ce lundi à Mila à l’hôtel « Tapis rouge ». En marge de cette rencontre, qui regroupera des opérateurs du secteur agricole de la région, la CNMA procédera à la signature d’une convention de partenariat avec ce conseil. Cette action s’inscrit dans le cadre de la concrétisation du programme d’actions initiées par le Ministère de l’Agriculture du Développement Rural et de la Pêche dans le but renforcer les bases productives de cette filière stratégique pour le développement économique et pour l’assurance de la sécurité alimentaire du pays. Par cette convention, la CNMA s’engage, à travers son réseau de 67 Caisses Régionales et 500 bureaux locaux, à assurer la couverture de l’ensemble des risques inhérents aux activités et au patrimoine du CNIF/Ail et oignon en proposant des avantages et tarifs préférentiels aux (producteurs, transformateurs, ,….) et des couvertures assurancielles couvrant les pertes de quantité directes subies en raison des risques climatiques, à savoir : Grêle, Gel, Inondation, Tempête et Sirocco. Aussi, la CNMA est disposée à proposer sa participation et son intervention par le biais de son personnel technique, ou de tout autre expert, pour l’évaluation, l’actualisation, la prévention et la protection des biens assurés et ce, dans les délais les plus courts.