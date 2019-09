Sécurité Sociale : Le secteur du travail procède à la modernisation des programmes pour un service public de qualité

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, Tidjani Hassan Haddam a indiqué, samedi à Alger, que son département était en passe de développer des programmes pour faciliter les procédures administratives et assurer un service public de qualité.

Présidant une rencontre sur "les TIC au service des citoyens", le ministre a précisé que son département "compte développer, dans les mois à venir, des projets en matière d'intelligence artificielle, notamment le programme de reconnaissance faciale via smartphone, ce qui évitera aux retraités de se déplacer aux agences de la Caisse nationale des retraites (CNR) pour présenter le certificat de vie". Le secteur veille, entre autres, à élaborer un programme spécial pour le contrôle médical qui permet, avec l'aide du médecin, de décider en l'absence du concerné, évitant à ce dernier le déplacement notamment pour les habitants des régions du sud et des régions éloignées, a ajouté M. Haddam. Ces programmes consistent à "consacrer des espaces électroniques aux assurés sociaux, à l'instar du portail "El Hanna" qui leur permet de s'enquérir des services qui leur sont accordés et à programmer un système qui traduit simultanément le langage des signes en texte et vice versa au profit des sourds-muets, et ce dans le cadre de l'intérêt qu'accorde le secteur aux personnes aux besoins spécifiques". Par ailleurs, M. Haddam a cité les projets lancés par son département notamment "la création de centres de données, le raccordement des réseaux et le développement des systèmes conformément aux normes internationales pour sécuriser les informations et assurer continuellement des prestations à distance à travers l'utilisation des techniques modernes, ajoutant que plusieurs applications ont été développées, dont la télé-déclaration, le télépaiement, le suivi du dossier en ligne, les télédemandes et le call center. M. Haddam a ajouté que ces applications étaient en cours de mise en œuvre à travers toutes les instances du secteur, notamment dans le domaine de l'emploi et de la sécurité sociale, "dans le cadre d'une stratégie coordonnée et intégrée incluant d'autres secteurs au titre de la mutualisation de l'entraide administrative". Dans ce contexte, le ministre a fait savoir que les bases de données de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) et de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) avaient été reliées à la base de données du Centre national du registre de commerce (CNRC) afin de permettre aux citoyens titulaires d'un registre de commerce d'être affilés automatiquement aux deux caisses. Le secteur est engagé dans "une démarche d'adaptation aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et d'intégration de la culture numérique pour prendre en charge les préoccupations des citoyens plus rapidement et plus efficacement et leur offrir des prestations de qualité", a affirmé M. Haddam, estimant que l'optimisation de l'usage de ces technologies nécessitait "l'intensification de la formation continue des ressources humaines et l'investissement dans des équipements adéquats".

R.N