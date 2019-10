Afripol : L'Algérie a une "importance particulière" dans la lutte contre le terrorisme

L'Algérie revêt une "importance particulière" dans la lutte contre le terrorisme, en raison de sa position en Afrique du nord et de sa proximité avec le continent européen, a soutenu mercredi à Alger, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la police criminelle (Interpol), Jurguen Stock

.

"De part sa position en Afrique du nord et de sa proximité avec le continent européen, l'Algérie revêt une importance particulière dans la lutte contre le terrorisme", a-t-il indiqué lors des travaux de la 3ème Assemblée générale du mécanisme de l’Union Africaine de Coopération Policière (Afripol). Il a indiqué que le monde faisait actuellement face à "l'épineux problème des terroristes qui sont en mouvement", estimant que "le terrorisme n'a jamais été aussi global et complexe qu'il ne l'est aujourd'hui".Evoquant la menace terroriste, il a fait savoir qu'Interpol avait récemment détecté les déplacements de 12 terroristes qui essayaient de rejoindre l'Europe depuis le continent africain, relevant la coopération d'Interpol avec l'Afripol notamment pour la mise en place d'un réseau global de lutte contre la criminalité et la signature d'un accord important pour le partage d'informations. M. Stock a indiqué qu'Interpol et Afripol œuvraient pour le renforcement de leurs alliances, à travers l'échange d'informations et de coopération, pour aider "les agences de sécurité de tous les pays à neutraliser les terroristes et les criminels".Pour sa part, le directeur exécutif d'Afripol, Tarik Ahmed Sharif, a souligné qu'Afripol ne pouvait réaliser ses objectif que si elle jouit du "soutien continu" de tous ses membres pour réaliser ses objectifs et ses engagements, saluant au passage l'Algérie pour son "aide constante" en faveur de l'Afrique La 3ème Assemblée générale de l’Afripol a débuté, mercredi à Alger, ses travaux qui seront une occasion pour les chefs de police africains d’examiner et de débattre les aspects fonctionnels et organisationnels, et d’échanger leurs points de vue et leurs expériences sur la prévention et la lutte contre les diverses formes de criminalité transnationale organisée. L'Afripol est une institution technique de l'UA pour la coopération policière, alors que l'Assemblée générale, qui se compose des chefs de police des Etats membres de l'UA, est l'organe technique et délibérant suprême d'Afripol chargé de diriger les affaires de police en Afrique aux niveaux stratégique, opérationnel et tactique. L'idée de la création d'Afripol a été lancée lors de la 22e conférence régionale africaine de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), tenue en septembre 2013 à Oran, en présence de 41 chefs africains de police qui l'ont adoptée à l'unanimité. L'initiative a été appuyée en marge de la 82e Assemblée générale d'Interpol, tenue du 21 au 24 octobre à Carthagène (Colombie). Le siège d'Afripol, situé à Ben Aknoun (Alger), avait été inauguré le 13 décembre 2015 en présence de représentants des appareils de police de plus de 40 Etats africains. La tenue de la première Assemblée générale d'Afripol, en mai 2017, a été notamment marquée par l'élection de l'Algérie pour présider cette organisation pour un mandat de deux ans.

APS