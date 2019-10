Commerciales : Air Algérie acquiert deux nouveaux systèmes d'exploitation

Air Algérie, vient d’acquérir deux systèmes d’exploitation des recettes commerciales, au titre de sa stratégie de développement, entamée depuis deux ans, a annoncé jeudi la compagnie aérienne nationale.

Cette nouvelle technologie de pointe, conforme aux dernières évolutions du secteur de l'industrie de l’aérien, permettra à Air Algérie, de contrôler ses données passagers et fret en temps réel et d’optimiser également ses recettes, a précisé la même source dans un communiqué. Air Algérie a choisi, a-t-on poursuivi, la solution conforme aux normes "IATA" (International Association transport aviation), développée groupe Accelya, leader dans sa catégorie, qui automatise et normalise l’ensemble du processus de facturation et traitement de la billetterie .Ces systèmes permettent ainsi d'assurer la conformité aux normes IATA, prévenir les pertes de revenus dans les facturations diverses notamment pour éviter toute fraude, réduire considérablement les risques liés à la mise en œuvre grâce à la méthodologie de déploiement rapide, ainsi que de réduire le coût total de possession (Software-as-a-Service). Il s'agit également de réduire le travail manuel grâce à la mise en œuvre du système de gestion des contrats et de l'interface automatisée avec système comptable.

