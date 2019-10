Suppression de la règle 49/51% dans le PLF 2020: Un message positif aux investisseurs étrangers

Des économistes se sont félicités de la suppression de la règle 49/51% qui régissait l'investissement étranger en Algérie, au titre du projet de Loi de finances (PLF 2020), appelant à l'adoption d'autres réformes, en vue de drainer cet investissement.

La suppression de la règle 49/51 % au profit des secteurs non-stratégiques œuvrera à " drainer les investisseurs étrangers vers l'Algérie, a estimé le professeur en économie à l'Université de Ouargla, Dr Slimane Nacer qui rappelle la sollicitation formulée, au cours des dernières années, par les Algériens en faveur de la suppression de cette règle, étant un obstacle invoqué par les investisseurs étrangers et les ambassadeurs de nombreux pays étrangers accrédités en Algérie". L'expert appelé à voir en les investissements étrangers "une source de capitaux et d'emplois et un vecteur de la technologie après l'échec du capital national à relancer la roue de l'économie". Néanmoins, poursuit Dr Slimane Nacer, cette mesure demeure " insuffisante" et doit être suivis d'autres mesures, à même de lever les obstacles qui entravent l'investissement étranger, notamment la bureaucratie, la corruption et d' "éviter l'instabilité juridique qui résulte du changement dans les lois, lequel intervient à la suite de changement des gouvernements et des responsables". Quant aux secteurs stratégiques devant être exemptés de cette règle, M. Nacer a préconisé d'inclure les grandes sociétés et entreprises nationales, telles qu'Air Algérie, ainsi que des secteurs, à l'instar de l'énergie & des mines. A une question sur l'éventualité de financer le budget de 2020 en dehors du financement non-conventionnel et en dehors de l'endettement extérieur comme annoncé, lundi, par le ministre des Finances Mohamed Loukal dans un entretien accordé à l'APS, Dr Nacer estime que le Gouvernement tentera de recourir aux arriérés d'impôts. Il a prévu l'amélioration du recouvrement de cet impôt avec le temps, grâce à la rectification des erreurs sur le terrain, suggérant que son assiette soit d'abord fixée à partir de 60 millions de DA au lieu de 100 millions de Da, dans le cadre du PLF et qu'elle soit à des taux ou des montants plus élevés et porte sur la richesse avec son concept global. Quant au recul de 20% des dépenses d'équipements prévu dans le PLF 2020, l'expert a estimé que l'exercice prochain enregistrerait une croissance économique inférieure à celle prévue (-1,9 %) en raison du recul des dépenses catalysant l'investissement. Le taux du déficit budgétaire que prévoit le texte, estimé par le Gouvernement à quelques 1500 milliards, sera supérieur aux prévisions, compte tenu du déficit de 2018 (1900 milliards Da), ou encore de 2019 (2000 milliards Da prévus). Concernant la désignation d'administrateurs autonomes en qualité de membres au sein des conseils d'administrations des banques publiques, le même responsable a qualifié cette démarche "de bonne procédure en faveur de la gouvernance des banques publiques, elle renforcera également les opérations de contrôle pour éviter les erreurs du passé commises au titre des crédits d'investissement et dont l'assainissement ou l'achat de dettes incombent au Trésor sous l'appellation de "recapitalisation"".Pourtant, le problème des banques publiques "est plus profond que cette procédure", a-t-il poursuivi, citant "le favoritisme des autorités au détriment des banques privées ou étrangères, le cadre humain qui ne répond plus aux règles de gestion internationale, à l'instar de la main-d'œuvre âgée, et la mauvaise gestion suivant les diktats des supérieurs notamment en matière d'octroi de crédits".

La règle "liberté d'investissements" au lieur de la rège des 49/51%

Pour sa part, l'expert en économie Abderrahmane Benkhalfa a salué la suppression de "la règle 49-51" imposée aux investisseurs étrangers pour des investissements non-stratégiques", qualifiant cette option de procédure susceptible de "vendre au mieux l'image de l'Algérie comme destination d'investissement".L'investissement devrait être régi par "des relations contractuelles" au lieu "des règles juridiques", a-t-il soutenu, estimant que "la liberté d'investissement doit en constituer la base et non une exception"."La règle 49-51 deviendra une exception et non une règle, elle sera substituée par le principe de "liberté d'investissement", c'est bon signe, a-t-il indiqué. Pour la relance de l'investissement étranger, il faudrait aussi instaurer la stabilité institutionnelle, législative et fiscale, a-t-il encore affirmé. Plus explicite, M. Benkhalfa a fait remarquer que l'effort devrait être axé sur les secteurs dits "stratégiques", à savoir l'énergie, les mines et les services publics. Evoquant l'éventuel recours au financement extérieur à l'adresse des futurs projets d'investissement, l'expert a salué cette démarche "à condition que le financement affecte des entreprises solvable et des projets lucratifs dans un marché caractérisé par une liberté totale des prix".Au sujet de la solvabilité pour l'Algérie, M. Benkhalfa a indiqué que l'endettement en question se focalise plutôt sur les risques de remboursement de l'entreprise financière censée être efficace et non de l'Etat. Plus optimiste, l'expert prévoit que "l'année 2020 soit ouverte sur l'économie", et que les l'années prochaines connaissent "une concurrence économique des plus féroces".Intervenant à la même occasion, l'expert en économie, Mohamed Hamidouche a estimé que l'exercice 2020 connaîtra un recul sensible des dépenses d'équipement plus inférieur encore que le taux prévu dans le PLF. En réponse à une question relative à sa conception des mécanismes susceptibles de satisfaire les besoins du budget du prochain exercice, au moment où le gouvernement avait annoncé le non recours au financement traditionnel ni à l’endettement extérieur en 2020, l’expert a prévu que le gouvernement "procèdera au gel d’un grand nombre de crédits inscrits au titre des crédits de paiement". Et d’ajouter: "près de 60% du budget est consacré aux dépenses de fonctionnement, difficile à être rétracté, alors que 40% sera sans doute contracté l’année prochaine à travers le gel des crédits de paiement inscrits dans le cadre des dépenses d’équipement". En ce qui concerne le financement non traditionnel qui restera en vigueur jusqu’à 2022, en dépit de son gel pour les années 2019 et 2020, l’expert a appelé à éviter "le populisme" lors du traitement de ce sujet, "en tant qu’outil de financement mondialement connu". "Il ne faut pas voir le financement non traditionnel comme une chose impardonnable car tous les pays y font recours, que ce soit dans une situation de prospérité économique ou dans les crises", a-t-il dit. Pour lui, ce financement permettra d’encourager la dépense, et partant la demande et la production, comme outil incitatif des entreprises productrices. Bien qu’il soit en faveur de ce financement non traditionnel, l’expert préfère le recours au trésor public pour s’endetter à travers l’émission d’obligations à long terme au marché financier ainsi les bons du budget à court terme auprès des banques et des caisses d’épargne. Pour ce qui est du choix des administrateurs indépendants pour participer en tant que membres au sein des Conseils d’Administration des banques publiques, M. Hamidouche a salué cette mesure qui doit, selon lui, être généralisée à toutes les institutions économiques publiques. A ce titre, l’expert a préconisé la constitution du conseil d’administrations de ces banques des représentants du ministère des Finances, de la Banque, un universitaire et trois experts indépendants. Il a proposé, en outre, la création d’un "Institut national d’Administrateurs" qui supervisera la formation de tels experts en matière du code commercial, civil, pénal et autre, comme c’est le cas pour d’autres pays au monde.

APS