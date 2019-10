Travaux de la 3e assemblée générale d'Afripol : Une manifestation footballistique au stade Omar Hamadi

Une manifestation footballistique sera organisée, jeudi, au stade Omar Hamadi à Bologhine (Alger) en marge des travaux de la 3e assemblée générale d'Afripol qui ont débuté mercredi à Alger, a annoncé la Direction général de la sûreté nationale (DGSN).

Cette manifestation sportive, qui s'inscrit dans le cadre "des activités qui appuient les relations fraternelles entre les frères du continent africain" , prévoit deux rencontres, la première étant prévue à 15h entre l'équipe des vétérans de la DGSN et celle des vétérans d'Afripol, et la seconde à 16h30 entre l'équipe de la sûreté nationale et son homologue de la police de Bamako qui figure parmi les plus fortes équipes de la première division du Mali", ajoute la même source. Sont attendus à ce rendez-vous footballistique le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, le Commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine (UA), Smail Chergui, le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi, le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Mustapha Berraf , le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, le Wali d'Alger, Abdelkhalek Siouda et autres personnalité du monde sportif, a précisé le communiqué. Les travaux de la 3e Assemblée générale d'Afripol se poursuivaient, jeudi, pour le deuxième consécutif jour en vue de débattre des aspects organisationnels et opérationnels, échanger les expériences et les points de vue au sujet de la prévention et la lutte contre les différentes formes du crime organisé, à l'instar du terrorisme et de l'extrémisme. APS