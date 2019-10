Pétrole: le panier de l'OPEP à plus de 58 dollars le baril

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts, qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a reculé mardi à 58,53 dollars, selon les calculs du Secrétariat de l'Organisation publiées mercredi sur son site web.

Le prix de l'ORB était à 59 ,09 dollars lundi dernier, a précisé la même source. Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'OPEP (ORB) comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen (Congo), Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale), Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). Mardi, les prix de l'or noir ont terminé la séance en baisse. Ainsi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre s'est établi à 58,24 dollars à Londres, en baisse de 0,19% ou 11 cents par rapport à la clôture de lundi. A New York, le baril américain de WTI pour novembre a perdu 0,23% ou 12 cents, à 52,63 dollars. Ce recul a été enregistré à la veille de la reprise des négociations commerciales entre Pékin et Washington. Ces négociations sont attendues pour demain jeudi. Selon des analystes, les tensions commerciales entre les Etats et la Chine pèse depuis plusieurs mois sur la croissance économique mondiale, plombant la demande en énergie et donc le prix de l'or noir. D'autres analystes estiment que les cours sont affectés par la situation en Irak qui est parmi les plus importants producteurs de l'OPEP. L'OPEP et ses partenaires qui ont reconduit l'accord de limitation de production jusqu'au 31 mars 2020 tiendront plusieurs réunions en décembre prochain pour examiner les évolutions du marché pétrolier. Il s'agit de la réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord de l'OPEP (JMMC), la Conférence de l'OPEP et la réunion ministérielle de l'OPEP. L'Organisation avait convenu en fin 2018 avec dix pays producteurs non-OPEP, d'une baisse conjointe de leur production de 1,2 million de barils, avec une réduction de 800.000 barils/jour par l'OPEP et de 400.000 barils/jour par ces pays producteurs non-OPEP mais les prix restent affectés par plusieurs facteurs notamment économiques et géopolitiques. Dans son précédent rapport mensuel, l'OPEP avait appelé à la "responsabilité partagée" de tous les pays producteurs de pétrole pour assurer la stabilité du marché.

S.A