2ème édition du Digital Job Day : Grande affluence en particulier de jeunes diplômés

Une grande affluence du public, en particulier de jeunes diplômés, a été enregistrée à la 2ème édition du Digital Job Day, tenue au technoparc de Sidi Abdallah (Alger) et consacrée au recrutement pour les métiers du numérique.

Des dizaines de jeunes issus d'établissements de formation professionnelle, d'étudiants, de stagiaires et de chômeurs, se sont rués, dès l'ouverture du Salon, vers la quarantaine d'entreprises multisectorielles, de startups et de banques, ayant pris part à cette manifestation à la recherche de tous types de profils. Initié par l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT), "le Digital Job Day ambitionne de devenir l'espace où les jeunes pourront prendre connaissance des différentes offres d'emploi dans le domaine des technologies de l'information, de la communication et du numérique", a indiqué à l'APS M. Abdelhakim Bensaoula, directeur de l'ANPT. Il a relevé, que contrairement à la première édition, "plus de 5.000 personnes, à la recherche d'opportunités d'emploi, ont exprimé, en ligne, leur intention de participer à cet évènement, qui s'inscrit dans le cadre des activités de son agence visant au développement des compétences nationales dans le domaine du numérique". Le Digital Job Day permettra aux demandeurs d’emplois de rencontrer les employeurs potentiels et de s’enquérir des besoins du marché afin de mieux s’y préparer et idéalement saisir une opportunité d’embauche, a-t-on indiqué auprès de la startup NetBeOpen Prime, co-organisateur de l'événement. Un riche programme d’activités a accompagné le salon avec des coachings offerts à titre gracieux au public, ainsi qu’une série de conférences et ateliers sur diverses thématiques, dont "Les services digitaux et techniques de recherche à l’emploi", "Marketing et communication Digital", "Introduction aux métiers de l’internet des objets" et "Le rôle des responsables des ressources humaines dans la transformation digitale des entreprises". La première édition de 2018 a accueilli une quarantaine d’entreprises, organisé pas moins de 90 coachings et ateliers et plus de 600 CV ont été déposés au terme de la journée.

APS