Selon Abdelkader Bensalah : Le Conseil des ministres adopte des marchés en gré à gré simple à caractère socioéconomique

Le Conseil des ministres, réuni dimanche sous la présidence du Chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a adopté une batterie de décisions relatives à la conclusion de marchés en gré à gré simple pour le renforcement du transport scolaire, la réalisation d'opérations d'extension de la ligne du métro d'Alger, en sus du déclassement d'une parcelle agricole à titre de régularisation pour la réalisation d'un dépôt de carburant au niveau de la wilaya d'Alger.

Les deux premiers marchés conclus avec la Société algérienne de fabrication de véhicules de marque Mercedes Benz (SAFAV), ont porté sur l'acquisition de 3.500 bus scolaires, 1153 minibus, 5 voitures ambulances 4x4, et 700 véhicules 4x4 légers d'intervention au profit de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), a indiqué un communiqué du Conseil. Le premier marché vise "le renforcement de la prise en charge de nos enfants scolarisés, notamment dans les régions enclavées des Hauts plateaux et du Sud. Cette acquisition vient renforcer le programme précédent pour l'acquisition également de 3.500 bus scolaires, ce qui permettra de régler définitivement le problème de prise en charge du transport de nos enfants scolarisés à travers tout le territoire national, en leur offrant les mêmes chances et les conditions adéquates pour un enseignement et une éducation de qualité". Le deuxième marché vise le renforcement des moyens d'intervention des forces de maintien de l'ordre public, et l'amélioration de leur performance pour pouvoir accomplir leurs missions dans les meilleures conditions. A été adoptée, par ailleurs, la décision de déclassement d'une parcelle de terre agricole à titre de régularisation, consacrée à la réalisation d'un dépôt de carburant au niveau de la wilaya d'Alger. Il a été procédé à la conclusion de deux marchés en gré à gré simple pour la réalisation des opérations d'extension de la ligne du Métro d'Alger portant travaux d'aménagement et système intégré pour l'extension du tronçon El Harrach-Aéroport Houari Boumediene, gros œuvres, opérations d'aménagement et système intégré de l'extension Place des Martyrs-Bab El Oued. La réalisation des opérations prévues au titre de ces deux marchés permettra l'exploitation effective des deux extensions du réseau du Métro à Alger, en reliant l'Aéroport international Houari Boumediene à ce moyen moderne de transport urbain, ce qui facilitera les déplacements et contribuera à la modernisation du transport urbain dans la capitale. Le Conseil des ministres a conclu ses travaux par l'examen et l'adoption de décisions individuelles portant nominations et fin de fonctions à des fonctions supérieures de l'Etat.