Micro-crédit: 67 % des bénéficiaires âgés de moins de 40 ans

Près de 67 % des bénéficiaires du micro-crédit octroyé dans le cadre de l’Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM), sont des jeunes âgés de moins de 40 ans, a indiqué mardi à Alger la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Ghania Eddalia.

Mme Eddalia, accompagnée de membres du Gouvernement, a présidé la cérémonie d’inauguration du Salon national de la micro-activité qui s’étalera sur trois jours sous le slogan « Entrepreneuriat : un enjeu d’avenir », avec la participation de plus de 140 bénéficiaires du dispositif du micro-crédit issus de toutes les wilayas du pays. Le Salon vise à aider les bénéficiaires de micro-crédits à faire la promotion de leurs produits et à les commercialiser, en mettant en avant les expériences les plus concluantes en matière de création de micro-activités génératrices d’emplois, et à faire la promotion du micro-crédit et des facilitations offertes aux personnes désirant bénéficier des services de l’ANGEM. Dans une déclaration à la presse, Mme Eddalia a affirmé que l’ANGEM avait financé depuis sa création en 2005 jusqu’à la fin du premier semestre de l’année en cours, « plus de 900.000 projets de micro-activités, avec la création de 1.300.000 emplois », ajoutant que « 67 % des bénéficiaires sont des jeunes âgés de moins de 40ans, ce qui prouve l’intérêt accordé à l’entrepreneuriat des jeunes ». La ministre a indiqué, dans ce contexte, que les porteurs de projets peuvent bénéficier d’un deuxième micro-crédit, une fois payées leurs dettes contractées auprès de l’ANGEM, soulignant que le ministère œuvrait à « trouver des mécanismes à même d’augmenter la valeur micro-crédit à l’avenir ». Le dispositif de micro-crédit est dédié à toutes les catégories, a affirmé la ministre, rappelant, dans ce sens, que 20.000 diplômés universitaires en avaient bénéficié. Elle a également fait état d’un programme « ambitieux » qui sera lancé en 2020 au profit des jeunes demandeurs de micro-crédits dans le cadre de l’ANGEM. Concernant les mesures prises dans le cadre de l’accompagnement des bénéficiaires des micro-crédits, Mme. Eddalia a mis en avant les programmes d’accompagnement et de formation en entrepreneuriat, notamment en faveur de la femme en milieu rural lui permettant d’acquérir les compétences requises pour gérer son projet. En marge de ce salon, Mme. Eddalia a signé deux conventions avec respectivement le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid et le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Dada Moussa Belkheir afin d’accompagner les jeunes diplômés de l’université et des centres de formation leur permettant d’accéder au monde d’entrepreneuriat. A cette occasion, une plateforme électronique destinée aux jeunes demandeurs de micro-crédits a été lancée pour l’inscription en ligne.

Convention entre le ministère de l'Agriculture et celui de l'Enseignement professionnels

Les ministères de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, et de la Formation et de l'Enseignement professionnels ont signé, mardi à Alger, une convention pour le renforcement de leur coopération et coordination et leur concrétisation sur le terrain en appui aux efforts visant le développement et la diversification de la production nationale.

La convention a été signée, lors d'une conférence nationale sur le renforcement du partenariat entre les deux secteurs, en présence des ministres de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, et de la formation et de l’enseignement professionnels, respectivement MM. Cherif Omari et Dada Moussa Belkheir et des directeurs de wilayas des services agricoles et directions de la formation et de l’enseignement professionnels. Dans une allocution à l'issue de la signature, M.Omari a indiqué que cette convention est à même de renforcer la coopération "déjà existante" entre les deux secteurs, soulignant que pour son département la formation était la base du développement agricole et axe majeur de la modernisation des systèmes de production afin de relever le défi de la sécurité alimentaire. "La formation est impérative pour la diversification de l'économie nationale et la création de postes d'emploi en faveur des jeunes, notamment les porteurs de projets", a-t-il ajouté. La signature de cette convention s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du Gouvernement et des instructions du Premier ministre en vue de la consolidation de la coordination entre les deux secteurs et l'ouverture de la voie aux jeunes diplômés des établissements de la formation dans les différentes spécialités, a précisé le ministre. Soulignant que le secteur s'orientera vers la formation en fonction de la demande, spécificités et besoins des régions agricoles, M. Omari a mis en avant la nécessité d'être au diapason des métiers émergents et d'imprimer aux mécanismes de formation une approche intégrée. De son côté M. Moussa Belkheir a estimé que cette convention concrétise l'engagement des deux secteurs à focaliser la formation sur les métiers, offrant des opportunités d'emploi, notamment dans le secteur "prometteur" de l'agriculture. La coordination existe, depuis des années déjà, entre les deux secteurs mais il faut aujourd'hui intensifier sa mise en oeuvre sur le terrain, a-t-il ajouté préconisant l'échange des expériences pour d'insuffler une nouvelle dynamique aux deux secteurs.

