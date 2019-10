Deuxième édition au technoparc de Sidi Abdallah : Rencontre sur le développement du e-paiement jeudi à Alger

La deuxième édition de la rencontre sur le développement du paiement électronique (e-paiement) en Algérie se déroulera jeudi au technoparc de Sidi Abdallah à Alger, indique mercredi l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT) dans un communiqué.

Cette manifestation, organisée avec le Groupement d’intérêt économique monétique (GIE Monétique) dans le cadre de la promotion et le développement du e-paiement, sera axée sur "le partage des expériences, l’identification des difficultés et la qualification des contraintes rencontrées à l’effet de les lever". Elle aura également pour but "de regrouper en un seul lieu tous les acteurs, qui interviennent dans le processus d’intégration d’un commerçant sur la plateforme de paiement sur Internet pour devenir un e fournisseur, leur donnant l’occasion de partager leurs expériences, d’examiner les difficultés rencontrées, d’identifier puis de qualifier les contraintes afin de poser les bases d’une réflexion collective pour mieux les lever". "Cela pourrait également conduire à des mesures visant la simplification des procédures et rendre les démarches tant administratives que techniques aussi flexibles que possible, afin de promouvoir, in fine, le e-commerce par le biais de la facilitation et de la vulgarisation du paiement électronique sur Internet", conclut le communiqué de l'ANPT.