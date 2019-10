4ème Salon international de la pharmacie, la parapharmacie, de la santé et du bien être : Ooredoo présente ses offres et solutions innovantes aux professionnels de la santé

Pour la 3ème année consécutive, Ooredoo prend part à la 4ème édition du Salon International de la pharmacie, la parapharmacie, la Santé et du bien-être « SAIDALYA - Algérie 2019 »,

qui se tient du 17 au 19 Octobre 2019 à l’hôtel Marriot à Constantine. Cet évènement phare du secteur pharmaceutique, rassemble chaque année un grand nombre de professionnels de la santé pour échanger autour des prestations de service et des dernières innovations technologiques relatives à l’industrie pharmaceutique. Lors de ce rendez-vous scientifique et commercial, Ooredoo marque sa présence à travers un stand où des commerciaux présentent aux professionnels les différentes offres et solutions innovantes adaptées à leurs besoins. A travers sa participation à cet évènement d’envergure internationale, Ooredoo réaffirme son engagement auprès des professionnels de la santé et confirme son statut d’acteur majeur dans l’accompagnement des opérateurs économiques algériens.