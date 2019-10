Avec un chiffre d’affaires de 80,8 Milliards de DA au premier semestre 2019 : Le secteur des assurances a enregistré une croissance de 9,4%

Le marché des assurances affiche, au 30 juin 2019, un total de 80,8 Milliards de DA (y compris les acceptations internationales), soit une hausse de 9,4% comparativement au premier semestre 2018. C’est ce que relève Conseil National des Assurances qui vient de publier la note de Conjoncture du marché national des assurances pour le 2e trimestre 2019.

Au terme du premier semestre 2019, le chiffre d’affaires réalisé par les assurances de dommages s’élève à 69,9 milliards de DA, soit une progression de 7,8% comparativement au premier semestre 2018 et une part de marché de 86,5%. L’assurance automobile progresse de 3,8% avec une part de marché de 53,7% et un chiffre d’affaire de 37,6 milliards de DA. Les Risques obligatoires détiennent 20,8% de la production de la branche avec 7,8 milliards de DA et marquent une croissance de 7,8%. Les risques non obligatoires, quant à eux, augmentent de 2,8%. Leur part dans la branche « automobile » atteint 79,2%. La branche Incendie et Risques Divers « IRD » réalise un chiffre d’affaires de 27,1 milliards de dinars, en hausse de 12,8% comparativement au premier semestre 2018. La sous-branche « Incendie, explosions et éléments naturels » occupe près de 68,3% du portefeuille de la branche « IRD » et marque une hausse de 13,6% par rapport à la même période de 2018. Les assurances contre les effets des catastrophes naturelles (Cat-Nat) et les risques de construction progressent, respectivement, de 26,1% et 34,7% par rapport la même période de 2018. La sous-branche « responsabilités civiles » baisse de 20,2% par rapport au premier semestre 2018, et occupe une part de 5% du portefeuille de la branche. Avec un chiffre d’affaires de 2,6 milliards de DA, la branche « transport » connait un accroissement de 12%. La sous-branche « transport ferroviaire » marque une remarquable hausse de 483,6%. Pareillement pour l’assurance « transport aérien » qui progresse fortement de 610,4% et ce, en raison de la souscription d’un contrat « corps aérien » visant à couvrir les équipements de la Protection Civile. Par ailleurs, la sous-branche « transport terrestre» recule de 6,3%. Les risques agricoles marquent une progression de 11,8% en détenant 2,1% de part de marché. Les sous-branches « incendie & multirisques agricoles », « production végétale », « production animale » et « multirisques engins & matériel agricole » marquent des hausses respectives de 22,9% ; 32,3% ; 23,7% et 7,8%. Contrairement à la sous-branche « responsabilité civile agriculteur » qui affiche un repli de 37,7%. L’assurance « crédit » enregistre une hausse de 16,3% par rapport à la même période de 2018, tirée principalement par la sous-banche «Insolvabilité générale » qui augmente de 41,5%. Quant à l’assurance « crédit à l’exportation », elle marque un bond de 11,5%. L’assurance « Vente à tempérament » fléchit, quant à elle, de 55,9%. Selon le note de conjoncture, Le poids des sociétés d’assurances de dommages à capitaux privés représente, au premier semestre 2019, une part de 25%, totalisant, ainsi, un chiffre d’affaires de 17,5 milliards de dinars, en croissance de 6,2% par rapport aux résultats enregistrés durant les six premiers mois de l’année 2018.

7,3 milliards de DA, le chiffre d’affaires des assurances des personnes.

Au titre du premier semestre de l’année 2019, le chiffre d’affaires réalisé par l’activité des assurances de personnes évolue de 9%, atteignant, ainsi, un montant de 7,3 milliards de DA. La production de cette branche affiche un montant de plus d’un milliard de DA, au 30 juin 019, contre 952,7 millions de DA au 30juin 2018, soit une progression de 6,2%. Cette hausse est tirée principalement par les branches « assurance scolaire » et « individuelle accident (adhésion collective) » qui progressent, exceptionnellement, de 652,1% et 369,4% par rapport à la même période de l’exercice 2018. La production de la branche fléchit de 11,1% passant d’un chiffre d’affaires de 63,8 millions de DA au premier semestre de 2018 à 56,7 millions de DA à la même période de l’année en cours. Le chiffre de la branche « Assistance » maintient sa tendance baissière. Il s’élève à 1,2 milliards de DA, en repli de 9,8%. Le chiffre d’affaires réalisé par la branche, « Vie-décès »au titre du premier semestre 2019, est de l’ordre de 2,3 milliards de DA, en hausse de 19,2% comparativement à la même période de l’année 2018. L’assurance « Groupe emprunteur » évolue fortement avec un taux de plus de 155%. La branche « vie-décès » détient 31,8% du portefeuille des assurances de personnes. La branche, « Prévoyance collective » enregistre une production qui s’élève à 2,7 milliards de DA, en progression de 13,2% par rapport au 30 juin2018, soit une production additionnelle de 314,6 millions de DA. La « prévoyance collective » domine la production des assurances de personnes avec une part de 36,7%. Les sociétés privées détiennent une part de 29% du total du marché des assurances de personnes, soit une production de 2,1 milliards de DA à fin juin 2019.

Le stock des sinistres à payer s’élève à 77,5 milliards de DA

Le total des sinistres réglés par l’ensemble des sociétés d’assurances s’établit, au 30 juin 2019, à 40,4 milliards de dinars, marquant, ainsi, une progression de 20,7%. Les assurances de dommages dominent le marché avec une part de 94,7% contre 5,3% pour les assurances de personnes. Le stock des sinistres à payer s’élève à 77,5 milliards de DA, en baisse de 4,4% comparativement au premier semestre 2018. La cadence de règlement des sinistres, à fin juin 2019, progresse de 17,2 %, toutes activités confondues. Les indemnisations des assurances de dommages atteignent, au titre du 1er semestre 2019, 38,3 milliards de DA, soit une progression de 20,9 % par rapport à la même période de 2018. La part de l’assurance « automobile » demeure prépondérante avec un taux de 71,3%, totalisant, ainsi, un montant de 27,3 milliards de DA. Les sinistres déclarés au titre du premier semestre 2019, atteignent un montant de 2,2 milliards de DA pour un total de 78 525 dossiers, contre 2,1 milliards de DA pour 105 217 dossiers au premier semestre 2018. Les indemnisations des sociétés d’assurances de personnes sont estimées, au 30/06/2019, à ,1 milliards de DA, marquant ainsi une hausse de 15,7% par rapport à la même période de l’année passée. Le CNA précise que les statistiques, relatives à la partie "Sinistres", ne comportent pas les données de certaines sociétés d’assurances.

A.S.