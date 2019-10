Un an après son inauguration officielle : Istanbul Airport désormais entièrement opérationnel

Presque un an après son inauguration officielle le 29 octobre 2018 -jour du 95e anniversaire de la fondation de la République turque- par le Président turc Recep Tayyip Erdogan, le gigantesque Istanbul Airport est aujourd’hui entièrement opérationnel.

S’il a été inauguré fin octobre 2018, son gestionnaire, Istanbul Grand Airport (iGA), a demandé un délai de six mois supplémentaires pour tester les infrastructures. Pendant cette période de grâce, iGA a réalisé une centaine d’opérations impliquant de multiples scénarios possibles, y compris des atterrissages d’urgence et autres catastrophes. C’est seulement le 6 avril 2019 que la compagnie nationale turque Turkish Airlines a déménagé toute sa flotte -quelque 300 avions- en l’espace de 33 heures de l’ancien aéroport Atatürk à Istanbul Airport, et que le nouvel aéroport d’Istanbul commence vraiment à tourner à plein régime. « Depuis, nous n’avons connu aucun incident ! » s’exclame avec une pointe de fierté Ismail Polat, chef de la planification de la plateforme, à l’occasion d’une visite organisée la semaine dernière pour la presse internationale. Situé sur la rive européenne du Bosphore, Istanbul Airport peut recevoir 90 millions de passagers par an et jusqu’à 200 millions d’ici 2028 -ce qui en ferait l’aéroport le plus fréquenté de la planète. Pour comparaison, l’aéroport Heartsfield-Jakson d’Atlanta est actuellement le premier aéroport au monde, avec 104 millions de voyageurs par an, suivi par Pékin-Capital (96 millions) et Dubaï (88 millions). Pékin-Daixing, qui vient d’être inauguré, aura une capacité maximale de seulement 100 millions de passagers. Projet ambitieux soutenu personnellement par le Président Erdogan, qui veut en faire un carrefour aérien reliant l’Europe, l’Asie et l’Afrique, sa construction a coûté 10,5 milliards d’euros, financés principalement par des banques turques. Destiné donc à devenir « le plus grand aéroport au monde« , Istanbul Airport affiche des chiffes vertigineux : un terminal de 1,4 km2, une zone duty-free de 53.000 m2 (la plus grande au monde), 566 comptoirs d’enregistrement, 42 km de tapis à bagages, 228 guichets d’immigration, 20.000 chaises pour voyageurs, 5 salons pour voyageurs premium, 665 escalators et ascenseurs, 371 positions de parking avions, 143 passerelles aéroportuaires, 40.000 places de parking voitures. Sa tour de contrôle, haute de 90 mètres, abrite 2.000 m2 de bureaux, et salles de repos et de fitness. Ses aiguilleurs du ciel gèrent actuellement 1300 mouvement d’avions quotidiens -dont 75% de la compagnie nationale Turkish Airlines. L’aéroport dispose de deux pistes, longues de 3.750 mètres et 4.100 mètres; une troisième piste est déjà en construction pour être inaugurée dans deux ans. Lorsque les quatre phases de construction et d’expansion seront terminées en 2028, Istanbul Airport comptera jusqu’à six pistes et deux terminaux répartis sur une superficie de 76 km2 (deux fois celle de Paris-CDG). En outre, deux lignes de métro desservant l’aéroport devront être ouvertes en 2021, et une gare pour train à grande vitesse est à l’étude.

Le Turkish Airlines Business Lounge d’Istanbul Airport

S’il y a une chose qui fait l’unanimité chez le personnel de Turkish Airlines, c’est l’hospitalité qu’offre la compagnie aérienne turque, à bord de ses avions comme au sol avec ses salons. A son déménagement de l’aéroport Atatürk à Istanbul Airport en avril dernier, Turkish Airlines a ouvert dans la nouvelle aérogare trois lounges dédiés aux passagers en classe Affaires ainsi qu’à ses membres Miles & Smiles de statut Elite Plus, Star Alliance Gold et Corporate Club. Le Turkish Airlines Business Lounge est réservé exclusivement aux passagers munis d’un billet Affaires, le Miles & Smiles Lounge aux passagers munis d’une carte de fidélité et le Domestic Lounge sont accessibles aux autres passagers. Le Turkish Airlines Business Lounge a une superficie approximative de 5500 m², pouvant accueillir 765 personnes et propose 13 suites privées (pour passagers avec plus de huit heures en transit) avec douches. Le salon innove en proposant également un musée de 12 m², créé en collaboration avec le Musée d’Art Moderne d’Istanbul.

M.B.