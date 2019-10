ERA-2019 : Forte participation nationale au Salon des énergies renouvelables

La 10e édition du Salon international des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable (ERA-2019) verra, aujourd’hui à Oran, la participation d'une soixantaine d'exposants dont une majorité d'opérateurs nationaux, a-t-on appris des organisateurs.

La nouvelle édition se tiendra trois jours durant au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" (Oran) avec une "forte participation nationale", a précisé à l'APS la commissaire du Salon, Linda Oulounis. "Les entreprises algériennes attendues au Salon reflètent, pour l’essentiel, l’émergence des capacités nationales dans le domaine des énergies renouvelables", a-t-elle expliqué. A ce titre, "ERA-2019" accueille des acteurs majeurs des secteurs ciblés à l'instar des groupes Sonatrach et Sonelgaz, de l'Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE) de Sidi Bel-Abbès et des offices et sociétés de gestion des ressources en eau (SEAAL SEOR, ONID, ONA). Des micro-entreprises, des universités et centres de recherche spécialisés figurent aussi parmi les participants au Salon qui prévoit, en outre, un espace dédié aux jeunes promoteurs pour les aider à concrétiser leurs projets d’entrepreneuriat. Un cycle de conférences axé sur l’état des lieux et les perspectives en matière d’énergies renouvelables et de développement durable en Algérie sera animé à cette occasion. L'expérience étrangère sera, quant à elle, mise en relief par des entreprises allemandes, chinoises et polonaises, ont indiqué les organisateurs qui tablent sur l'accueil de plus de 6.000 visiteurs.

APS