11ème édition du salon du lycéen et de l’étudiant Algérien « The GraduateFair » : Le thème : «l’activation du Cerveau Moyen ! »

Le Salon du Lycéen et de l’Etudiant Algérien « The GraduateFair » dans sa 11ème édition aura lieu du 09 au 12 Novembre prochain respectivement au Palais de la Culture Moufdi ZAKARIA à Alger & à l’école Supérieure d’Hôtellerie et de Restauration « ESHRA » à Oran.

Organisé par l’agence de communication spécialisée dans le marketing RH « The Graduate », ce rendez-vous exceptionnel se veut un « espace à la fois convivial et professionnel, permettant la rencontre d’un très large éventail d’acteurs de la formation (écoles supérieures, universités publiques et privées Algériennes et étrangères, écoles de formation professionnelle & écoles de langues…) et un public d’apprenants toutes spécialités et niveaux confondus (élèves, parents d’élèves, étudiants, salariés… qu’ils soient à la recherche de formations supérieures ou professionnelles, ou simplement pour des besoins de conseils, d’orientation ou de reconversion », souligne-t-on dans un communiqué. Il est à noter que le salon bénéficie du soutien de L’Association Nationale des Parents D’Elèves (ANPE), l’Amicale Algérienne de Lutte contre les Fléaux Sociaux(WIDADIA), de la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie à travers la CACI Formation, de l’Ambassade de France à travers Campus France Algérie, le DAAD « Office Allemand d'Echanges Universitaires ». Notons aussi la participation de l’INSAG (Institut Supérieur d’Assurance et de Gestion), ESHRA (Ecole Supérieure D’Hôtellerie et de Restauration d’Alger), Eu Business School, British Study Center, France Graduate School (FIGS) et de l’Université Paris Sorbonne d’Abu Dhabi Pour ne citer que ceux-là. Un riche programme de conférences pour l’orientation des lycéens, étudiants ainsi que leurs parents est à l’ordre du jour, ce dernier concernera les études supérieures en Algérie et à l’étranger, les bourses gratuites pour les études en Europe, l’intelligence Artificielle et l’entreprenariat, l’amélioration de la concentration, la mémoire et la créativité ! Une prochaine édition du Salon est prévue du 17 au 29 Mars 2020 et qui concernera les villes de Biskra, Annaba, Alger& Oran et pour la première fois à l’International à « Casablanca » au Maroc.

A.M.