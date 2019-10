Lauréats des Challenges 2019 : Ooredoo récompense les points de vente et co-distributeurs partenaires de la région Centre

Poursuivant sa stratégie visant à renforcer ses relations avec les points de vente et les co-distributeurs, Ooredoo a organisé hier, lundi 21 octobre 2019, à l’hôtel Sheraton à Alger,

la cérémonie de remise des cadeaux à ses partenaires de la région Centre lauréats de ses challenges organisés durant l’année 2019. Cette cérémonie a réuni l’encadrement de Ooredoo, à sa tête, le Directeur général, M. Nikolai Beckers et les représentants des points de vente et co-distributeurs partenaires. Ainsi, seize partenaires de la région Centre ont été récompensés par des cadeaux de valeur en reconnaissance à leurs efforts et aux résultats exceptionnels qu’ils ont réalisés tout au long de ces challenges. A cette occasion, Ooredoo a réaffirmé la contribution déterminante des points de vente et des co-distributeurs dans les performances de l’entreprise ainsi que leur rôle dans le déploiement de ses produits et services à travers les 48 wilayas. A noter que des cérémonies de remise des prix aux partenaires des régions Est et Ouest seront organisées prochainement. Par ces initiatives, Ooredoo réaffirme sa volonté de se rapprocher davantage de ses clients partout en Algérie par le développement el le renforcement de ses liens privilégiés avec ses partenaires sur tout le territoire national.