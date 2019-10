Salon international Hassi-Messaoud "Expo 2019" : Large affluence de visiteurs

De nombreux opérateurs économiques, présents à la 8ème édition du salon international des fournisseurs de produits et services pétroliers et gaziers, Hassi-Messaoud Expo-2019 (22-24 octobre), misent sur cette manifestation économique pour développer les opportunités de partenariat et attirer de nouveaux clients.

Plusieurs promoteurs industriels et énergétiques, nationaux et étrangers, publics et privés, ont évoqué leur objectif de capitaliser cette participation et élargir les horizons de partenariat et les opportunités de relations d’affaires de sorte à diversifier leurs produits et attirer de nouveaux clients. Approché par l’APS, le représentant commercial de la filiale de la société française "Entrepose-Mills" en Algérie, versée dans les échafaudages métalliques, Merouane Khettab, a présenté le Salon comme "un espace idoine pour les exposants et clients afin d’échanger le savoir-faire industriel, tisser des relations commerciales et conclure des marchés". "Notre présence depuis 15 ans en Algérie nous a permis d’avoir une clientèle croissante, notamment les entreprises activant dans le domaine pétrolier et gazier, et nous avons de tout temps fourni, via la vente ou la location, des équipements et moyens pour ces clients soucieux d’assurer la sécurité de leurs travailleurs, notamment ceux exerçant dans des endroits élevés", a-t-il expliqué. Il a ajouté que l’entreprise qu’il représente assure également des prestations de formation en techniques d’usage des outils au profit des travailleurs d’entreprises clientes. M.Mohamed Djouablia, représentant de l’unité de production de carbonate de calcium, relevant de l’entreprise nationale des granulats (ENG), présente pour la 4ème fois au Salon, estime que ce rendez-vous industriel "permet de tisser des relations avec les opérateurs et clients, de vulgariser les activités de l’ENG et de glaner de nouveaux clients pour promouvoir la commercialisation des produits de l’entreprise". Le représentant de la société "Videotec-France", Guy Roussel, a affirmé, de son côté, que cette entreprise, versée dans la production d’équipements de télésurveillance de sites industriels et pétrolier, a fourni ses produits et installations technologiques à l’entreprise algérienne des hydrocarbures " Sonatrach" qui "accorde un grand intérêt à la sécurité et la protection de ses sites industriels de différents dangers", a-t-il dit. "Nous avons mis à profit notre participation à ce salon international pour écouler nos produits de technologies modernes et conclure de nouveaux marchés avec les partenaires et clients", a poursuivi M. Roussel. Le Directeur central de l’entreprise nationale de charpente et de chaudronnerie, Farid Chadli, a confié, pour sa part, que l’ENCC "tend, à travers sa participation au selon, à se rapprocher de ses clients, à leur tête la Sonatrach et ses filiales, qui accaparent un taux de 60% de nos services et fournitures". "Ce salon international est une opportunité pour entrer en contact direct avec les autres partenaires et examiner des questions liées aux contrats conclus et d’évaluer leurs différents aspects et cerner les contraintes rencontrées", a ajouté M. Chadli. Cette entreprise compte lancer l’année prochaine, avec un partenaire étranger, une nouvelle gamme de production, dont les équipements techniques liés aux services pétroliers.

Plus de 8.000 visiteurs attendus au salon

Plus de 8.000 visiteurs sont attendus au salon international des fournisseurs de produits et services pétroliers et gaziers, Hassi-Messaoud Expo-2019, constituant un espace favorable pour développer les projets et conclure des marchés entre participants. Organiser de pareilles manifestations au cœur de la capitale du pétrole, Hassi-Messaoud, est "important" pour les fournisseurs et les participants, ont estimé les organisateurs. Cet espace permet aux entreprises et visiteurs de décrocher, selon leurs spécialités, des projets fructueux et des services, à la faveur de la panoplie de produits et d’équipements exposés. Mis sur pied par la société "Petroleum Industry Communication", Hassi-Messaoud Expo 2019, a regroupé cette année près de 200 exposants, versés dans les activités pétrolières et gazières, venus mettre à profit ce rendez-vous pour, outre la conclusion de marchés, se rapprocher directement des partenaires, de puiser de leurs expériences et savoir-faire, en plus d’organiser, in-situ, des rencontres et réunions avec les acteurs du secteur des hydrocarbures.

S.A.