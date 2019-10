Entreprises privées en difficultés : Les propositions du FCE

Le forum des chefs d’entreprises (FCE) propose, dans un document publié sur site web, mesures de sauvegarde à mettre en œuvre au profit des entreprises privées sont Pour le traitement de l’endettement, l’organisation patronale suggère la réactivation le dispositif de rééchelonnement des dettes fiscales des entreprises déjà mis en œuvre en 2012 et d’inclure dans le rééchelonnement des dettes fiscales la dette du principal et l’annulation des pénalités.

Le FCE demande, également, l’application d’un moratoire d’une à deux années et l’étalement du principal sur une période d’une à trois années selon le degré d’endettement de l’entreprise. Le syndicat des patrons souhaite, aussi, la réactivation du dispositif banques-entreprises de 1996 en matière d’endettement bancaire. « Au final ces dispositifs produiront des effets bénéfiques pour l’économie et pour les parties en négociation. L’entreprise voit ses contraintes de financement allégées tandis que les banques, l’administration fiscale et les Caisses de sécurité sociales se donneront plus d’opportunités de recouvrer leur créance à terme » souligne l’organisation patronale. Pour le financement de l’investissement, le FCE, estime nécessaire, la mise en place des mesures à la fois contraignantes et incitatives, en direction des banques à capitaux privés pour les amener à s’investir dans le financement de l’investissement productif, dans des proportions à leur déterminer. Pour ce qui est des banques publiques, le FCE plaide pour l’ouverture des conseils d’administration à l’expertise indépendante au lieu et place de la composante de fonctionnaires actuels, pour améliorer la gouvernance des banques. L’organisation patronale estime, par ailleurs, qu’il faut mettre un terme aux injonctions extérieures pour l’allocation de ressources. Le FCE propose de Repenser les coûts liés aux droits de concession qui demeurent prohibitifs eu égard à l’équilibre financier du projet industriel et aux surcoûts financiers importants engendrés par des travaux de viabilisation et ou d’aménagements induits par la topographie du terrain concédé. Il recommande la mise en place d’un portail internet accessible à tous sur l’offre foncière disponible dans chaque wilaya afin d’accélérer et rationaliser les choix d’implantation. L’organisation patronale demande la mise en œuvre de la résolution qui permet de confier aux opérateurs économiques la gestion des zones industrielles et en faire une activité créatrice de richesses. Par ailleurs pour le FCE, Une politique volontariste pour la sauvegarde et le développement du secteur privé en Algérie sera l’un des révélateurs du changement d’orientation et de structure de l’économie algérienne. « Pour promouvoir à court terme ce secteur prioritaire, fortement catalyseur et créateur de croissance et de valeur ajoutée, nous recommandons de faire de la commande publique (20%du PIB national) le véritable levier de consolidation du tissu d’entreprise » écrit le FCE. A cet effet, il s’agit, ajoute l’organisation patronale, de privilégier l’entreprise Algérienne dans la Commande publique, ce qui permettra la consolidation du tissu des entreprises Algériennes, et limiter le transfert de devises. Il s’agit, aussi, de veiller à ce que l’approbation des Cahiers des Charges relève d’un organe technique indépendant des maîtres d’ouvrages. Le FCE recommande, également, de systématiser le partenariat de l’entreprise étrangère avec l’entreprise algérienne, pour tout projet de commande publique, ce qui permettra à l’outil national d’améliorer son capital expérience et savoir-faire. Le FCE évoque en place, au son sein d’un comité permanent pour le traitement et l’accompagnement des entreprises en difficultés. « Ce comité placé sous la supervision du Président du Forum aura à promouvoir la mise en place d’un dispositif permanent avec les différentes interfaces (banques, Douanes, Domaines, l’administration fiscale, les directions du travail et de l’emploi » précise l’organisation patronale.

A.S.