Recul des recettes pétrolières, Baisse de la production d’hydrocarbures, hausse de la consommation interne : Les chiffres du ministre de l’Energie

Les recettes pétrolières de l’Algérie ont enregistré une baisse de près de 5 milliards de dollars durant les neuf premiers mois de l’année 2019. Lors d'une séance d'audition suivie de débat devant les membres de la Commission des finances et du budget à l'Assemblée nationale populaire (APN) dans le cadre du projet de Loi de finance (PLF)2020 le ministre de l’Energie a indiqué que les recettes en hydrocarbure ont atteint 24,6 milliards de dollars US fin septembre 2019 contre 29 milliards de dollars durant la même période en 2018.

Le prix moyen de pétrole algérien avait atteint, fin septembre 2019, les 65 USD/ baril contre 72 USD durant la même période en 2018 soit une baisse de 11%. La valeur de la fiscalité pétrolière est restée stable de fin septembre 2018 à la fin septembre 2019 d'une valeur de 2.016 mds DA soit une réduction de 0,5%. La production nationale en matière d'hydrocarbures, a-t-il souligné, a atteint 140 millions de TEP (fin septembre 2019) contre 143 million TEP durant la même période en 2018, enregistrant un recul de 2%. En revanche, la consommation nationale a augmenté à 45 millions TEP (fin septembre 2019) contre 42 millions TEP durant la même période en 2018, soit une augmentation de 8%. Selon le ministre, cette hausse s'explique par l'augmentation ayant touché tous les produits dont ceux pétroliers (22%) outre le Gaz de pétrole liquéfié (GPL) (+11%). Eu égard à cette situation, a-t-il expliqué, les importations ont baissé à 67 millions TEP fin septembre 2019 contre 74 millions TEP durant la même période en 2018, soit une baisse de 9%. S'agissant de l'activité exploration, M. Arkab a indiqué que SONATRACH avait effectué jusqu'à la fin septembre 2019 treize (13) explorations, ajoutant que la demande nationale en matière de Gaz naturel a connu une hausse durant les neuf premiers mois de 2019 où la consommation a touché les 34 mds M3 soit une augmentation de 4% par rapport à la même période en 2018.

Electricité : la puissance maximale appelée (PMA) avait atteint 15.656 MW

Evoquant l'énergie électrique, le premier responsable du secteur a fait savoir que la puissance maximale appelée (PMA) avait atteint 15.656 MW (fin septembre 2019), soit une hausse de 14% par rapport à la même période de l'année dernière. Il a ajouté que la production électrique nationale s'était élevé à 18.000 MW fin septembre 2019. A ce propos, M. Arkab a indiqué que la couverture en électricité avait atteint, fin 2018, près de 99% en raccordant 9,3 millions logements avec un taux de raccordement en Gaz de 62%, (5,6 millions logements raccordés), assurant que le ministère de l'Energie poursuivra la finalisation de ces programmes tracés en fonction du budget annuel. "Les couts financiers pour la couverture des besoins relatifs aux réalisations prévues, consistant en le raccordement de 70.000 logements en électricité et de 250.000 autres en GAZ, est estimé de 30 MDS da", a-t-il indiqué. Concernant les hydrocarbures, le programme tracé par le ministre de l'Energie, vise l'élargissement de l'activité d'exploration tout en réduisant et améliorant l'exploitation des champs de pétrole et de gaz, ce qui renforcera la production de l'Algérie en matière d'hydrocarbures à moyen et court termes. Le ministre a affirmé en outre que son secteur s’employait à développer les activités de transformation à travers la réalisation de nouveaux projets pétrochimiques, faisant état du lancement d’un appel d’offres pour la réalisation d’une nouvelle raffinerie d’une capacité de 5 millions de tonnes/an à Hassi Messaoud devant entrer en service en 2023. A ce propos, M. Arkab a fait savoir que les capacités de raffinage passeront, à la faveur de ces réalisations, de 29.6 millions/an actuellement à 35,6 millions de tonnes/an à moyen terme.

Forte hausse de la consommation interne

Le ministre de l'Energie a affirmé, que la demande interne en gaz et en produits pétroliers a connu une grande croissance supérieure à 7 %, entrainant à l'horizon 2025-2030, un déficit structurel entre l'offre et la demande sur le marché national impactant négativement les engagements du pays envers les clients étrangers. M. Arkab a précisé que le projet de loi régissant les activités des hydrocarbures proposé par le Gouvernement vise à surmonter ces difficultés à travers l'encouragement et le renforcement du partenariat pour l'augmentation des efforts d'exploration et la hausse des réserves du pays afin d'assurer, à long terme, la sécurité énergétique. Ce texte, selon le ministre, est susceptible de sécuriser les ressources nécessaires à la croissance socio-économique et la satisfaction, à long terme, des besoins du marché national en prenant en compte la croissance exponentielle de la consommation nationale en gaz et en produits pétroliers. A ce propos, le ministre de l'Energie a déclaré que la demande en gaz naturelle est en constante augmentation et que les réserves gazières du pays font l'objet de contrats d'exportation à l'horizon 2030. Sur ce, il est impératif de développer les réserves existantes et d'explorer les nouvelles pour assurer les besoins du marché national, a-t-il ajouté.

A.S.