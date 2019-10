Projet de loi sur les hydrocarbures : Adapté pour attirer les investisseurs en veillant aux intérêts de l'Etat

Le ministre de l'Energie Mohamed Arkab a affirmé, mardi à Alger, que le nouveau projet de loi sur les hydrocarbures a été adapté pour attirer les investissements, améliorer le climat des affaires, lever toutes les difficultés auxquelles font face les partenaires et simplifier les procédures tout en veillant aux intérêts de l'Etat.

"Le partenariat était toujours un choix stratégique pour le développement de l'industrie pétrolière et le gaz en Algérie", a précisé le ministre lors de la présentation du projet de loi régissant les activités des hydrocarbures devant la Commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie, du commerce et de la planification présidée à l'Assemblée populaire nationale (APN), présidée par Khadidja Righi, et en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Fethi Khouil. Le projet de loi sur les hydrocarbures vise à augmenter les capacités de production et à préserver le niveau des exportations notamment pour le gaz naturel, car il est au diapason des prévisions économiques du pays à long terme en vue d'assurer le financement de l'économie nationale, de répondre à la demande nationale croissante sur l'énergie et de contribuer au renforcement de la sécurité énergétique au niveau mondial en attribuant des quantités supplémentaires d'exportation et en respectant les contrats de livraison et les engagements de l'Algérie avec ses partenaires étrangers traditionnels et la recherche de nouveaux marchés. Le ministre a estimé que ce projet de loi offre davantage de flexibilité à travers l'adoption de différentes formes de contrats, ajoutant qu'il vise à améliorer les conditions de l'investissement aux plans juridique, institutionnel et fiscal. La mutation est impérative pour se réadapter à la scène pétrolière mondiale qui est en constante évolution, a-t-il dit, ajoutant que l'attraction des investisseurs dans un climat marqué par la concurrence entre les pays producteurs de pétrole implique des procédures juridiques, institutionnelles et fiscales attrayantes. M. Arkab a précisé que le projet de loi sur les hydrocarbures en cours d'examen, a été élaboré par des experts algériens, ajoutant qu'il permettrait de relancer le secteur des hydrocarbures afin qu'il joue son rôle comme vecteur de l'économie nationale. Au terme de cet exposée suivi d'explications détaillées et précises de ce projet données par le président de la commission des experts au ministère de l'Energie, les députés ont soulevé leurs préoccupation et posé leurs questions. Les questions des députés ont porté notamment sur la dimension stratégique et l'importance extrême de ce projet de loi, appelant à donner davantage de temps pour examiner et écouter les différents experts concernant ce projet de loi. Dans une déclaration à la presse, à l'issue de la séance, le ministre a valorisé les interventions des députés, estimant que le plus important est de vulgariser le contenu du projet de loi aux députés mais aussi aux citoyens. Dans le même ordre d'idées, il a fait savoir que des séances de travail et des délibérations auront lieu en présence d'experts en vue d'aborder tous les détails de ce projet de loi". M. Arkab a souligné que le premier bénéficiaire de cette loi est bel et bien Sonatrach qui attend cette loi pour l'exploration et l'exploitation de 150 gisements au niveau national en attendant la venue des partenaires étrangers ultérieurement.

S.A