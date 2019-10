Fly better avec Emirates et découvrez l’éblouissante ville de Dubaï : Profitez des vacances d’hiver pour explorer cette ville dynamique et ses nombreuses offres attrayantes

Envolez-vous vers Dubaï avec Emirates cet hiver et profitez de vacances pleines de divertissements. Seul ou en famille, vous serez subjugués par la richesse et la diversité des activités que la ville a à vous offrir ; notamment les festivals du shopping, les souks traditionnels, les somptueux hôtels en bord de mer, les restaurants gastronomiques, les parcs aquatiques et bien plus encore. Avec des journées ensoleillées toute l’année et des paysages variées, Dubaï est la destination de vacances ou d’escale idéale. A Dubaï, il y en a pour tous les goûts.

En voir davantage Avec My Emirates Pass

Les visiteurs peuvent désormais en voir davantage avec My Emirates Pass (un pass saisonnier qui fait de votre carte d’embarquement, une carte d’adhésion exclusive) qui permet aux clients de profiter de promotion et d’offres spéciales avec plus de 500 partenaires à travers les Emirats Arabes Unis. Les voyageurs en transit ou à destination de Dubaï du 1er Janvier au 31 Mars 2020 sont éligibles à cette offre et pourront profiter de réduction jusqu’à 30% en boutiques et jusqu’à 50% sur les activités de loisirs, et ce, en présentant simplement leur carte d’embarquement ainsi qu’une pièce d’identité valide. Voyagez avec Emirates et dépensez moins en SPA de luxe, régalez-vous d’expérience culinaire 5 étoiles, et partez à l’aventure avec des activités en plein air. Profitez également en famille de sensationnels aquaparks.

Le Dubaï Shopping Festival 2020

Faites-vous plaisir et partez en virée shopping à travers les innombrables Malls de la ville, dont The Dubaï Mall, l’un des plus grands centres commerciaux du monde. Voyagez du 26 Décembre 2019 jusqu’au 1er février 2020 et faites vos affaires au Dubaï Shopping Festival Edition 2020. Le très attendu festival du shopping s’étend sur une durée de 5 semaines et offre des remises exceptionnelles et de nombreuses récompenses dans divers magasins. Profitez également d’offres imbattables sur les vêtements de mode, les bijoux, les produits électroniques et tellement plus encore. Mohammad Al Hashimi, Vice President d’Emirates, Commercial Product Dubai, a indiqué : « Dubaï est une ville fantastique avec toujours plus d’attractions et d’expériences que nos clients peuvent vivre tout au long de l’année. La ville est l’une des destinations les plus prisées au monde pour le shopping, le tourisme et la restauration gastronomique. Les voyageurs en transit ou à destination de Dubaï peuvent bénéficier d'offres imbattables grâce à My Emirates Pass et au Dubaï Shopping Festival 2020. Nous nous réjouissons de continuer à collaborer étroitement avec nos partenaires et de veiller à faire profiter nos clients du meilleur de ce que Dubaï a à offrir. »

Fly Emirates, Fly Better

Fly Better (Voyagez mieux) avec Emirates à destination de Dubaï et profitez de plus de 4,500 chaînes de divertissement sur ice- le Système de Divertissement à Bord de la compagnie, maintes fois primé. Les passagers de toutes les Classes apprécieront les repas inspirés des spécialités locales, de boissons offertes et jusqu'à 20 Mo de connexion wifi gratuite. Grâce à la généreuse franchise de bagages de la compagnie, vous n’aurez plus à voyager léger. Les voyageurs peuvent bénéficier d’une franchise bagages de deux pièces de 23 kg chacune en Classe Economique et de deux pièces de 32 kg chacune en Classes Affaires et Première. Les clients d’Emirates en virée shopping à Dubaï peuvent également bénéficier d’une franchise de bagages supplémentaire lors de leur voyage de retour de Dubai. Cette offre est valable sur les billets aller-retour en Classe Économique à destination de Dubaï, achetés entre le 15 octobre 2019 et le 1er février 2020. * Par ailleurs, les clients revenants de Dubaï vers des destinations d’Emirates en Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud ou en Afrique peuvent bénéficier d'un bagage supplémentaire*. Et pour ceux qui voyagent vers d’autres destinations du réseau Emirates, ils peuvent également bénéficier d’un excédent de bagages supplémentaire de 10 kg. Cette offre s’applique pour les voyages entre le 26 décembre 2019 et le 5 février 2020*.

M.B