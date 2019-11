Domaines de service public : Conférence internationale sur l'appui des start-up le 16 novembre prochain

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire organisera le 16 novembre prochain, une conférence internationale, intitulée "appui aux startups dans les domaines de service public et d'adressage", a indiqué le ministère dans un communiqué.

L'objectif principal de cet événement est d'appuyer et d'accompagner ces start-up et de créer un écosystème territorial numérique dans le domaine du service public de proximité et des applications développées en matière d'adressage et de géolocalisation, a-t-on précisé dans le communiqué, citant, également, la promotion du partenariat entre le ministère, les établissements publics et les start-up, en mettant le savoir-faire de ces dernières au service des prestations publiques offertes au citoyen. Cette rencontre vise également la gestion d'un service public local à partir de solutions intelligentes, l'implication des porteurs de projets innovants permettant l'appui au développement local durable, la modernisation de la qualité des services publics de proximité, l'amélioration du cadre de vie du citoyen et la consolidation de la démocratie participative. Dans le souci d'associer les forces jeunes, le ministère de l'Intérieur lance une plateforme digitale dynamique dédiée à tous les porteurs de projets souhaitant adhérer à cette dynamique participative et contribuer au processus du développement local durable. Cette plateforme digitale disponible sur le site officiel du ministère (www.interieur.gov.dz) est dédié à la réception des offres présentées par des start-up ou des jeunes porteurs de projets, à travers l'inscription directe de leurs projets innovants reposant sur les technologies numériques et les solutions intelligentes développées dans les domaines du service public de proximité, de l'adressage et information géo-spatiale, de la numérisation des prestations publiques, des énergies renouvelables et environnement, l'aménagement et attractivité du territoire et la gestion des risques majeurs et des nouvelles villes. Selon le même communiqué, la plateforme constituera un référentiel sectoriel pérenne qui regroupera toutes les idées porteuses de solutions intelligentes, innovantes et profitables au service public local, qui sera mis à la disposition des Collectivités locales. Elle se veut également un outil technique visant mettre les start-up en regard des objectifs de développement tracés par les Collectivités territoriales dans le cadre de l'unification des initiatives. Dans l'objectif d'encourager les jeunes projets innovants, un comité d'experts procèdera à la sélection de certains projets répondant aux besoins et préoccupations des Collectivités territoriales, pour la signature d'accords d'entente sous forme de partenariat, à la faveur de la tenue de la Conférence internationale prévue dans deux semaines. Dans le cadre de l'approche participative et de l'intégration de la Recherche scientifique, des établissements spécialisés et des experts dans les différentes politiques publiques et stratégies sectorielles, le ministère de l'Intérieur a lancé un appel à contribution en vue d'enrichir les travaux de la Conférence nationale prévue et sortir avec des recommandations permettant de mettre en place des mécanismes pérennes pour l'intégration des start-up dans le processus de développement durable, au profit du citoyen, conclut le communiqué.

