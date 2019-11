Journée nationale de don de sang : LG, mobilisée, sensibilise autour d’elle

« Parce que leur vie coule dans nos veines ! », c’est sous ce slogan engagé et fédérateur que LG Electrons Algérie lance son appel aux dons de sang pour sa compagne « LG Blood Donation » qui coïncide avec la journée nationale de don de sang, à savoir le 25 octobre, au profit de l’Association Nationale des Hémophiles Algériens.

Consciente plus que jamais des appels nationaux répétés et alertes lancées à propos des réserves nationales de sang en baisse ; mais surtout de l’importance de ces dons pour tous les malades en besoin de sang, particulièrement les hémophiles, LG s’associe à l’Association Nationale de Hémophiles Algériens pour une grande compagne de sensibilisation en vue de lui assurer des réserves propres sur le territoire national. Contrairement aux éditions précédentes, la campagne « LG Blood donation 2019 », se veut, cette année, inclusive non exclusive aux employés de la compagnie coréenne en Algérie. Pour ce faire, une campagne de sensibilisation digitale grand public, marquée par une vidéo mettant en avant un enfant hémophile, ses souffrances et ses peurs quotidiennes, a été lancée le 28 octobre dernier par LG Electronics Algérie sur ses réseaux sociaux, appelant les millions d’internautes algériens à faire don de leur sang sur l’ensemble des centres de transfusions nationaux listés et rendus publics. Répondant à leur propre appel, les employés LG ont donné le coup d’envoi de cette opération en donnant leur sang, hier, 29 octobre 2019, en collaboration avec le Centre de Transfusion Sanguine du Centre Hospitalo-Universitaire Lamine Debaghine (ex Maillot), qui a déplacé un camion de don au niveau du siège social de l’entreprise. « Cette action s’inscrit dans la Stratégie de la Responsabilité Sociale de LG à travers toutes ses filiales du monde, celle de rester proche de son environnement et sensibles à ses causes, notamment le don de sang.», a déclaré Mustapha Mohamedi, Responsable Marketing de LG Elecrtonics Algérie pour ajouter : « Nous encourageons tout un chacun à faire don de son sang aux personnes atteintes de cette maladie, peu connue et si difficile à porter, mais surtout de prendre conscience de l’importance de ce geste simple, noble et sanitaire qu’est : donner son sang. » De son côté, Latifa Lamhene, Présidente de l’Association Nationale des Hémophiles Algériens soutien LG dans cette action : « Je salue l’engagement sociétal de cette entreprise et la remercie au nom des 2500 cas hémophiles enregistrés en Algérie pour cette action qui ne peut être que bénéfique.» A rappeler que l’hémophilie est une maladie hémorragique héréditaire due à l’absence ou au déficit d’un facteur de la coagulation qui touche les enfants dès leur naissance, ce qui laisse le spectre des hémorragies continues, entrainant de graves complications, voire la mort, peser en permanence sur leur quotidien.

M.B.