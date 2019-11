24ème Salon International du Livre D’Alger (SILA 2019) : Ooredoo sponsor de la plus grande manifestation culturelle en Algérie

Poursuivant sa politique d’accompagnement des évènements culturels, Ooredoo est fière de participer, en tant que sponsor, à la 24ème édition du Salon International du Livre D’Alger (SILA 2019),

qui se tient du 30 octobre au 09 novembre 2019 au Palais des Expositions-Pins Maritimes-Alger. Organisé sous l’égide du ministère de la culture, ce plus important rendez-vous livresque de l’année en Algérie, qui a ouvert ses portes aux amoureux du livre et de la lecture le mercredi 30 octobre 2019, est placé cette année sous le slogan « Le Livre un continent ». Devenu une étape dans l’agenda littéraire mondial, le SILA 2019 réunit professionnels et grand public, ainsi qu’un grand nombre d’éditeurs algériens, de Maisons d’édition de renommée internationale. Ce salon connait également un engouement croissant de la part des visiteurs, de plus en plus nombreux, à se rendre dans les stands des Maisons d’édition en quête de nouveautés et des dernières œuvres littéraires et scientifiques. Outre sa participation en tant que sponsor, Ooredoo est présente à ce 24ème salon du livre à travers un stand au niveau duquel des commerciaux proposent les diverses offres et solutions Ooredoo aux visiteurs. A travers sa participation à ce carrefour culturel et littéraire, Ooredoo réaffirme son engagement dans la promotion de la culture et du savoir en Algérie.