Sommet de l’ASEAN en Thaïlande : Les chefs d’Etat plaident l’ouverture des marchés et la conclusion de l’accord de libre échange

Des chefs d’Etat et de gouvernements de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) ont plaidé, à l’ouverture du 35eme Sommet de l’organisation à Bangkok, pour l’ouverture de ce marché régional et l’aboutissement de l’accord de la zone de libre-échange regroupant les 10 pays membres de l’Association et six pays partenaires.

Réunis samedi sous la présidence de la Thaïlande, les pays de l'ASEAN espèrent faire avancer le traité de libre-échange qui est particulièrement soutenu par Pékin. La Thaïlande avait affirmé sa volonté de déployer tous ses efforts pour faire aboutir les négociations autour de ce projet et parvenir à un accord durant sa présidence à la tête de l’ASEAN. Si l’accord est conclu, il va créer la plus vaste zone de libre-échange au monde, représentant près de la moitié de la population mondiale et plus de 30 % du Produit intérieur brut de la planète. Juste avant l’ouverture du Sommet, des responsables thaïlandais ont déclaré être optimistes quant à l’aboutissement, avant la fin de l’année, à un accord concernant le Partenariat économique global régional (RCEP). Les négociateurs du RCEP, les dix pays membres de l’ASEAN et six pays partenaires, se sont retrouvés dans la capitale thaïlandaise bien avant le sommet pour tenter de finaliser le projet de ce qui pourrait devenir la plus grande zone de libre-échange du monde. Les discussions entamées depuis 2012 ont buté sur les différends entre la Chine et l'Inde concernant l'accès aux marchés et les listes de produits protégés. L'Inde souhaite que des garanties soient intégrées au pacte proposé pour éviter une invasion de son marché par les produits chinois. Proposé par la Chine, le RCEP comprend les 10 pays membres de l'ASEAN (Indonésie, Thaïlande, Singapour, Malaisie, Philippines, Vietnam, Birmanie, Cambodge, Laos et Brunei) et six pays partenaires de la région Asie-Pacifique à savoir la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. L’ASEAN a déjà des accords de libre-échange existants avec les six pays de la région Asie-Pacifique. Les négociations sur l'accès aux marchés, menées bilatéralement, étaient déjà achevées à 84,4%, il reste 16% "en voie de conclusion", a précisé un responsable thaïlandais, ajoutant que les 3,6% restants sont à finaliser en urgence. Pour la Chine, la signature du RCEP est d’une grande importance. Affectée par le conflit commercial avec Washington qui lui a déjà fait perdre des centaines de milliards de dollars en exportations, l’économie chinoise a besoin de nouveaux débouchés. Cet accord qui ne compte pas les Etats Unis, apparaît comme une réponse à l'unilatéralisme américain et à la guerre commerciale qui oppose Washington et Pékin depuis plusieurs mois.

T.A