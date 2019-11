Bonne gouvernance des deniers publics : Nécessité de définir des politiques publiques efficaces, efficientes et pertinentes.

« La bonne gouvernance des deniers publics exige de définir des politiques publiques efficaces, efficientes et pertinentes. En Algérie, plus de mille milliards de dollars ont été dépensés, ces vingt dernières années. Certes, plusieurs infrastructures ont été réalisées et le niveau de vie des citoyens a considérablement évolué, comparé aux années 90.

Néanmoins, force est de constater que malgré cette embellie financière exceptionnelle, le pays est sur le point de vivre une de ses plus graves crises économiques et sociales ». Le constat émane d’une analyse effectuée par le cercle de réflexion Care. Cette organisation ouvre le débat autour de cette problématique à l’occasion d’une conférence qu’animera aujourd’hui Amer Koceila- BOUCHAKOUR Mohamed. Pourquoi et comment le pays se retrouve-t-il dans cette situation ? Seule une évaluation rigoureuse de l’ensemble des décisions et des actions publiques permettra de tirer les enseignements de l’échec des politiques publiques qui n’ont pas pu assurer la diversification de l’économie algérienne, condition du développement du pays. L’évaluation des politiques publiques vise à juger de sa valeur en comparant les effets obtenus et attendus en vue de l’améliorer, de rendre des comptes et de tirer des enseignements. L’adoption de la pratique de l’évaluation comme outil d’aide à la décision pose néanmoins la problématique de son institutionnalisation, des méthodes et approches de conduite et de l’implication du citoyen ainsi que de la mobilisation de l’opinion publique. Pour mettre en place une démarche d’évaluation pérenne et vertueuse, il est indispensable de réunir les quatre conditions suivantes à savoir une adhésion à tous les niveaux des administrations et la responsabilisation des gestionnaires, une stratégie d’évaluation : priorisation des objets à évaluer et adaptation des méthodes, un dispositif de conduite professionnalisé visant à l’excellence et une opinion publique mobilisée : avant, pendant et après la conduite des évaluations. Sans se réjouir de la crise qui se profile en Algérie, il est fondamental que la pratique de l’évaluation soit adoptée comme outil d’aide à la décision pour les actions de sortie de crise et instaurée comme culture dans la définition et la mise en œuvre des actions publiques.

Une volonté politique et une implication citoyenne

La pratique de l’évaluation est fortement dépendante des mandats politiques. Son institutionnalisation et son utilisation dépendent de la volonté politique. Une fois que cette volonté est affirmée, les défis de la pratique consisteront à mettre en place un dispositif de conduite des évaluations professionnalisé, visant l’excellence. Les administrations algériennes disposent de ressources internes, capables de mener les évaluations. Elles auront certes besoin d’être formées à la nouvelle pratique de l’évaluation et aux méthodologies adoptées. Il est également important d’assurer aux administrations algériennes la possibilité de mobiliser l’expertise externe et d’associer la recherche universitaire dans la définition et l’évaluation des politiques publiques. Le citoyen constitue l’élément central de la politique publique. Il est à la fois bénéficiaire et contributeur. Dans le sillage de la démocratie participative et l’exigence de la transparence dans la gestion des deniers publics, l’ensemble des pays pratiquant l’évaluation des politiques publiques rendent publiques les évaluations pour les mettre à la disposition du citoyen. Les démarches évaluatives impliquent les citoyens comme bénéficiaires des politiques pour juger de leur efficacité mais également en amont de la définition de politiques publiques pour adapter les décisions publiques aux besoins réels des citoyens.