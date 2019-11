Construction et rénovation des routes : LafargeHolcim Algérie présente ses solutions "Ardia".

LafargeHolcim Algérie présentera ses solutions pour la construction et la rénovation des routes lors de la journée d’étude portant sur le thème « La Construction des routes en béton de ciment », organisée en partenariat avec COSIDER et GICA, aujourd’hui à l’Hôtel El Aurassi à Alger.

Par Amine Meslem

Un double objectif est assigné à cette journée. C’est d’assurer d’abord des débouchés commerciaux à la massive surcapacité de production de ciment et d’offrir des solutions éprouvées et pérennes pour construire nos routes d’une manière plus rapide, plus durable, moins cher tout en réduisant l’empreinte environnementale. Au cours de cette rencontre, trois techniques seront largement exposées. Les organisateurs parlent du traitement des sols en place au liant routier permettant de stabiliser les sols initialement voués à la mise en dépôts. Il est également question du recyclage des chaussées à froid au liant routier permettant de traiter pour réutiliser le corps de chaussée détérioré. La troisième technique concerne les chaussées rigides avec la solution Béton Compact Routier offrant une durabilité exceptionnelle. Les techniques du retraitement à froid des chaussées aux liants hydrauliques routiers ARDIA offrent des avantages significatifs en termes de santé et de sécurité, coûts, délais, faisabilité et préservation de l’environnement. Cela est possible grâce à la réutilisation des matériaux locaux, aux délais de réalisation divisé par 3, à une plus grande durabilité des ouvrages, à la réduction des couts jusqu’à - 50%. Outre l’évitement d’ouverture de gites d’emprunt, la solution proposée est à 100% locale. Par ailleurs, plusieurs planches d’essais réalisées avec le support du Ministère des Travaux Publics et Transport ont permis de valider ces solutions en Algérie. il s’agit des wilayas, de Sétif, RN103, d’Alger «recyclage » RN67, Mascara, SIG, de M’sila: BCR sur la route reliant la RN60 à la RN45 dans la commune de Hammam Dalaa. Il faut noter que LafargeHolcim est engagé dans plusieurs projets routiers et d’infrastructures dans plus de 40 pays à travers le monde. En Algérie, la crise qui secoue actuellement le pays touche de plein fouet l’industrie du ciment. Après avoir été dans un passé récent un importateur net de ce produit, l’Algérie a atteint désormais son autosuffisance et a dégagé même des excédents. En effet, la production est évaluée à plus de 38 millions de tonnes/an alors que les besoins nationaux ne dépassent pas les 22 millions de tonnes. Il est constaté ainsi un surplus de production estimé à environ 15 millions de tonnes. Un volume que les autorités et les acteurs du marché n’arrivent plus à écouler. Et la baisse de 15% de la demande nationale due au net recul de la commande publique dans le secteur du BTPH, gros utilisateur de ce produit, n’a fait qu’envenimer davantage la situation des entreprises productrices. La solution ARDIA pour la stabilisation des sols, le recyclage et les chaussées rigides, « sera employée pour la première fois en Algérie, pour la réalisation de l’entrée de Sidi Abdellah d’une longueur de 5 km, avec un potentiel de 4 millions de tonnes », a précisé M Serges Dubois, chargé des relations publiques et communication de LafargeHolcim Algérie, ajoutant que la construction des routes en béton coûte 5% plus cher, mais elles durent longtemps. M. Dubois explique que le recours au béton assure une économie de 30 à 50% par rapport au remblai, précisant que l’injection de 5 millions de tonnes du ciment sur les routes, sera garante d’une construction vite, de coût moins cher et d’une efficacité environnementale meilleure». Optimiste, le responsable de Lafarge précise que l’Algérie est un pays qui reste à construire et «nous croyons très fortement à l’avenir de ce pays». Sur le même ordre d’idées, M. Dubois relève que «notre responsabilité d’opérateur économique consiste à assurer des débouchés commerciaux».