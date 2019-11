Fibre optique : Le mégaprojet de liaison Alger-In Guezzam achevé

Le mégaprojet de fibre optique reliant Alger aux frontières du sud avec le Niger a été achevé avec la livraison du dernier tronçon Tamanrasset-In Guezzam d'une distance de 440 km, a annoncé mardi à Tamanrasset le directeur opérationnel local d'Algérie Télécom (AT), Mohamed Abderrahmane Adjla.

«Le dernier tronçon de la transsaharienne de liaison par fibre optique (Alger-In Guezzam) a été achevé, ce qui a permis à l'Algérie d'atteindre ses objectifs inscrits dans le cadre du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD)», a déclaré M. Adjla à l'APS en marge d'une visite organisée au profit de la presse nationale par AT à ses infrastructures dans la wilaya de Tamanrasset. Les travaux de réalisation du dernier tronçon Tamanarasset-In Guezzam avaient été lancés en février de l'année dernière par la ministre de la Poste, des Télécommunication, des Technologies et du Numérique, Imane Houda Feraoune, qui avait mis en exergue l'importance du projet de liaison transsaharienne en fibre optique reliant Alger à Abuja (Nigeria), qui revêt une dimension africaine. La dorsale transsaharienne en fibre optique Alger-Abuja a une longueur de 4.350 km, dont 2.650 km traversant l'Algérie du nord au sud. Le projet en fibre optique Tamanrasset-In Guezzam vise à sécuriser le réseau dans cette wilaya, mettre un terme aux coupures et permettre le raccordement de plusieurs zones enclavées au réseau de télécommunications. Il ambitionne aussi d'augmenter la bande passante de sorte à assurer des prestations de qualité au citoyen, tout en permettant des connections avec d'autres pays dans le cadre du réseau mondial de télécommunications, a-t-on expliqué auprès d'AT.

Près de 7 000 km de fibre optique déployés à Tamanrasset

Concernant la wilaya de Tamanrasset, M. Adjla a affirmé qu'Algérie Télécom «ne ménage aucun effort pour améliorer ses prestations de service en élargissant sa couverture en téléphonie fixe et sans fil (4G LTE) et le haut et très haut débit internet au niveau notamment des zones enclavées et aux reliefs difficiles à travers la wilaya de Tamanrasset». M. Adjla a relevé que près de 7.000 km de fibre optique ont été déployés à travers le territoire de cette région de l'extrême sud du pays. «La wilaya de Tamanrasset totalise un taux de couverture avoisinant les 98% en réseau téléphonique et 68% en réseau internet», a-t-il précisé, soulignant que l'ensemble des communes de la wilaya, même les plus éloignées, ont été couvertes ou sont en cours de l'être par le réseau téléphonique fixe, la 4G LTE sans fil ou le haut et très haut débit internet. En 2019, plus de 2.560 foyers ont été raccordés au réseau téléphonique et à l'internet très haut débit et 971 autres clients ont bénéficié d’une connexion 4G LTE, pour atteindre 54.023 abonnés à la fin octobre dernier, a-t-il ajouté, affirmant que ces efforts «ont permis de raccorder les régions enclavées de Tamanrasset dont, Tizit, Selbourak, Tahart, Ikraben, Temenzaght, Tesert et Tagmart». Pour cette dernière localité, distante d'une trentaine de kilomètre du chef lieu de wilaya, les journalistes de la presse nationale ont pu suivre, sur site, l'état d’avancement du projet de réalisation de la liaison en fibre optique Tamanrasset-Tagmart-Tiganawin-Akraben, dont les travaux devraient s'achever dans une dizaine de jours, selon le chef de l'entreprise réalisatrice, Sofiane Taguida, un jeune de 26 ans issu de l'ANSEJ et qui, après seulement 5 ans d'activité dans le domaine, ambitionne de changer de statut pour devenir une entreprise à part entière. 26 projets de raccordement en fibre optique ont été réalisés depuis janvier 2019, tandis que 38 autres vont être lancés incessamment, a-t-on indiqué auprès d'AT. Concernant le réseau 4G LTE sans fil, M. Adjla a annoncé la mise en service de 5 stations dédiées à cette technologie et le lancement de 17 autres avant la fin de l’année en cours. De son côté, M. Abderaouf Hamouche, responsable média et relations publiques au sein d'AT, a indiqué que l'entreprise publique «s’attelle, à travers son programme de développement à connecter l’ensemble des localités et zones enclavées du pays au réseau téléphonique fixe, 4G LTE et à l’Internet très haut débit». Il a fait savoir qu'AT «dispose actuellement de 505 structures commerciales, dont 233 agences commerciales (ACTEL) et 272 points de présence, relevant que Tamanrasset compte 2 ACTEL (l'une au chef lieu de wilaya et l'autre à In Amenas), ainsi que 5 points de présence implantés à Abelsa, In Mguel, Tazriukt, Idless et In Guezzam.