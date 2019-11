Remise des prix aux lauréats de la 1 3ème édition : Ooredoo dévoile les noms des lauréats de son concours Média Star 2019

Ooredoo a organisé hier, mercredi 06 novembre 2019, au niveau de son siège sis à Ouled Fayet, une cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 13ème édition de son concours journalistique Média Star.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de l’encadrement de Ooredoo, à sa tête le Directeur général, M. Nikolai Beckers, des membres du jury ainsi que des journalistes lauréats. La 13ème édition du concours Media Star a enregistré la participation de 106 candidats pour 103 travaux déposés représentants tous les supports médiatiques. Après examens et études des travaux, le jury a sélectionné 12 travaux lauréats, en présence d’un huissier de justice, dans les quatre catégories : Médias électroniques ; Production radiophonique ; Production télévisuelle et Presse écrite généraliste et spécialisée. Il y a lieu de noter que les membres du jury ont décidé, à l’unanimité, de ne pas attribuer de prix dans la catégorie Illustration de presse et caricatures pour insuffisance de travaux remis. Le jury de l’édition 2019 du concours Media Star était composé de M. Boudjemaa HAICHOUR, Président du jury, ancien ministre de la Poste et des technologies de l’information et de la Communication, Mme Soraya BOUAMAMA, journaliste, M. Farid TOUALBI, Mme Rym BOUCH, M. Mohamed Cherif AMOKRANE et M. Samir ROUABHI. En plus du trophée et de la reconnaissance pour la qualité de leur travaux, témoignée à travers ce prestigieux prix, Ooredoo a remis aux heureux lauréats des récompenses financières conséquentes. Dans son message à cette occasion, le Directeur Général de Ooredoo, M. Nikolai Beckers, a notamment déclaré : « Nous sommes très ravi d’accueillir aujourd’hui les heureux lauréats de la 13ème édition du concours Média Star qui prime chaque année l’excellence journalistique algérienne. Je tiens par cette même occasion à féliciter encore une fois les heureux lauréats et je remercie tous les journalistes participants et les membres du jury qui ont contribué à la réussite de cette nouvelle édition de Media Star. » Il y a lieu de rappeler que le concours annuel Média Star, lancé en 2007, est destiné aux journalistes professionnels algériens. Il récompense les meilleurs travaux journalistiques traitant des questions relatives aux Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et à l’économie numérique, de la problématique liée à leurs usages sociaux ainsi qu’à leur développement en Algérie.