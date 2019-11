Global Customer Appreciation Week 2019 / Vers une coopération renforcée entre les hôtels Marriott Algérie

Partenaires, clients et directeurs de la chaîne Marriott International Algérie ont fêté ensemble, du 3 au 8 novembre 2019, au Sheraton Club des Pins Resort, la «Global Customer Appreciation Week» sous le thème « UNRIVALED EXPERIENCES MADE TOGETHER».

L’événement organisé chaque année s’est transformé en une tradition institutionnelle. « Marriott Says Thanks » ou simplement Merci, c’est lors de cette soirée que les directeurs des différents hôtels l’ont vivement exprimé à tous leurs partenaires. « Nous sommes aujourd’hui la chaîne hôtelière la mieux implantée en Algérie. Grâce à la confiance de nos chers partenaires nous contribuons à l’essor de l’hôtellerie en Algérie et par conséquent soutenons l’emploi local », a déclaré le Directeur Général de l’hôtel Sheraton Club des Pins M. Sam Van Campenhout. « Le succès du développement de notre parc hôtelier revient à nos investisseurs qui depuis des années nous font confiance dans la gestion de nos établissements à savoir la Société d’Investissement Hôtelière, Société de développement Hôtelier SPA, SPA Gestion du Centre de Convention d’Oran G-CCO, Prombati SPA.» Sur le plan national, Marriott International ne cesse d’élargir son réseau. Pour rappel, le groupe gère à ce jour 6 enseignes à savoir Sheraton, Marriott, Renaissance, Le Méridien, Four Points by Sheraton, Protea Hotels situés à Alger, Constantine, Annaba, Tlemcen, Oran et Sétif. Marriott International annonce l’ouverture prochaine de ses trois nouveaux hôtels sous la signature de Residence Inn by Marriott, Marriott Bab Ezzouar et Marriott Autograph Collection Constantine. Ces derniers répondent parfaitement aux exigences des standards internationaux et qui vont renforcer le parc hôtelier de la marque. Grâce au programme de fidélité Marriott Bonvoy, les clients de la chaîne cumulent des points pour les transformer en avantages, à savoir des tarifs réduits, un check-in par mobile, des nuitées gratuites, des sur-classements par exemple. Par ailleurs, Sheraton Club des Pins a récemment lancé sa quatrième édition du tournoi annuel de tennis en partenariat avec Unicef Algérie et en présence des représentants de chancelleries diplomatiques. L’opération a permis cette année une collecte de plus de 5300 dollars au profit des enfants algériens. Pour rappel, dans le cadre de la nouvelle politique environnementale de Marriott Algérie, la chaîne s’est engagée à planter plus de 15000 arbres dans plusieurs régions en Algérie et à réduire drastiquement l’utilisation du plastique dans les hôtels.

M.B