Pétrole : Le panier de l'Opep frôle les 63 dollars le baril

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a grimé mardi à 62,82 dollars, selon les données de l'Organisation publiées mercredi sur son site web.

Le prix de l'ORB s'était établi à 62,26 lundi dernier, a précisé la même source. Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen(Congo),Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). Le même jour, les prix de l'or noir ont terminé en légère peu baisse. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier s'est établi à 62,06 dollars à Londres, en baisse de 12 cents ou 0,2% par rapport à la clôture de lundi. A New York, le baril américain de WTI pour décembre a cédé 6 cents ou 0,2% à 56,80 dollars. Ce léger recul a été enregistré après un discours de Donald Trump à New York au cours duquel le président américain est resté évasif sur l'imminence d'un accord commercial entre Washington et Pékin. Par ailleurs, les acteurs du marché attendent toujours de nouvelles déclarations des pays membres de l'Opep, qui tiendra sa septième réunion le 6 décembre prochain à Vienne (Autriche) avec ses partenaires. Lors de la dernière réunion de l'Opep , l'accord portant une baisse conjointe de la production de 1,2 million de barils a été reconduit pour une durée supplémentaire allant du 1 juillet 2019 jusqu'au 31 mars 2020. Depuis 2016, l'Organisation et ses partenaires à leur tête la Russie se sont engagée pour une limitation volontaire de leur production afin de soutenir les cours. Mercredi, les cours du pétrole étaient orientés à la baisse en cours d'échanges européens.Dans la matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier valait 61,25 dollars à Londres, en baisse de 1,31% par rapport à la clôture de mardi. A New York, le baril américain de WTI pour décembre perdait 0,88% à 56,29 .

APS