Pétrole : Le panier de l'OPEP se maintient à plus de 62 dollars

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) s'est maintenu à plus de 62 dollars, selon les données de l'Organisation publiées sur son site web.

Ainsi, le prix de l'ORB s'est établi à 62, 48 mercredi contre 62, 82 mardi dernier, a précisé la même source. Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'OPEP comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen (Congo), Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale), Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). Le même jour, les prix de l'or noir ont terminé en hausse en hausse. A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier s'est établi à 62,37 dollars, en hausse de 0,5% ou 31 cents par rapport à la clôture de mardi. A New York, le baril américain de WTI pour décembre a gagné 0,6% ou 32 cents à 57,12 dollars. Les cours ont réagi aux déclarations du secrétaire général de l'OPEP, Mohammed Barkindo, sur de possibles réductions à venir de la production d'or noir. Barkindo, a affirmé s'attendre à une possible "amélioration" de la demande en 2020, notamment si les Etats-Unis et la Chine parviennent à un accord commercial, et en cas de "net" ralentissement de l'offre des pays non-OPEP. L'Organisation et ses partenaires, à leur tête la Russie doivent tenir leur septième réunion le 6 décembre prochain à Vienne (Autriche).Des analystes ont avancé que les pays membres de l'OPEP+ devraient poursuivre la réduction de leur production jusqu'à la fin de l'année 2020, sans procéder à de nouvelles baisses. Lors de la dernière réunion de l'OPEP+, l'accord portant une baisse conjointe de la production de 1,2 million de barils a été reconduit pour une durée supplémentaire allant du 1 juillet 2019 jusqu'au 31 mars 2020.Depuis 2016, l'Organisation et ses partenaires à leur tête la Russie se sont engagée pour une limitation volontaire de leur production afin de soutenir les cours.

APS