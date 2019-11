1er jour de campagne pour la présidentielle 2019 : Nécessité d'aller voter pour sortir le pays de la crise

Les candidats à l'élection présidentielle ont mis en avant, dimanche, au premier jour de la campagne électorale, l'importance d'aller voter le 12 décembre prochain, en vue de faire sortir le pays de la crise qu'il traverse et de bâtir une Algérie nouvelle.

Le candidat de Talaie El Houriyet, Ali Benflis, a appelé les citoyens, lors d'un meeting à Tlemcen, à aller voter le 12 décembre prochain, soulignant qu'il s'agit d'un rendez-vous important qui doit permettre d'éviter une complication de la situation et de parvenir à une sortie de la crise politique que vit le pays, depuis plusieurs mois. Il a expliqué que participer à l'élection présidentielle constitue le moyen idoine pour trouver une issue à la crise multidimensionnelle que traverse l'Algérie, estimant que ne pas aller aux urnes le 12 décembre ne fera que compliquer la situation, tout en appelant au dialogue et au rejet de toute forme de violence.De son côté, le candidat du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, qui a lancé sa campagne à la Grande-Poste d'Alger, a affirmé avoir choisi de commencer sa campagne à partir de ce lieu symbolique du Hirak, qu'il a qualifié de place de la liberté et de la dignité qui a provoqué la chute de l'empire de la corruption politique et financière, appelant, à cette occasion, à bâtir une Algérie nouvelle. Il s'est rendu, par la suite, au Port d'Alger où il s'est étalé sur son programme électoral, notamment, le volet économique. A la veille du début officiel de la campagne électorale, le ministère de la Défense nationale a souligné avoir pris toutes les dispositions sécuritaires nécessaires pour le bon déroulement de la présidentielle du 12 décembre. "Dans le cadre de la sécurisation globale de l'élection présidentielle dont le haut commandement de l'Armée nationale populaire s'est engagé à assurer le bon déroulement jusqu'à élire un président de la République le 12 décembre prochain, toutes les dispositions sécuritaires nécessaires ont été prises à même de garantir le déroulement de ces élections importantes pour notre pays dans les meilleures conditions", a précisé le ministère, dans un communiqué. Dans le même contexte, une Charte d'éthique des pratiques électorales, élaborée par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), a été signée, exposant les principes directeurs et les pratiques particulières qui forment le cadre du comportement moral attendu des acteurs et personnes participant au processus électoral. Le document signé par les cinq candidats en lice et les responsables des médias, stipule que le comportement moral relatif au processus électoral entend le respect des principes démocratiques de base à travers le libre exercice des droits démocratiques sans intimidation, notamment le droit de se porter candidat, le droit de vote, le caractère secret du vote, la transparence du financement des campagnes électorales ainsi que l'indépendance et la neutralité de l'institution en charge des élections et des services qui en dépendent.

APS