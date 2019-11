16ème édition des International Business Awards : Ooredoo consacrée à l’international pour son application « Haya ! Music »

Ooredoo Algérie continue de briller à l’international et remporte le Bronze Stevie Award dans la catégorie Mobile Site & App Awards pour son application « Haya ! Music »

lors de la 16ème cérémonie des International Business Awards 2019, organisée le mois d’octobre dernier à Vienne (Autriche). Cette nouvelle distinction vient enrichir le palmarès de Ooredoo, qui a été plusieurs fois consacrée à l’international. Pour cette édition 2019, le jury a décerné à Ooredoo le Bronze Stevie Award dans la catégorie Marketing pour son application « Haya ! Music », la 1ère solution de musique en streaming en Algérie développée par des Algériens. En effet, l’application mobile innovante « Haya ! Music » qui a été lancée par Ooredoo, en partenariat avec l’entreprise algérienne « INTAJ MOHTAWAYAT » et l’Office National des Droits d'Auteur et Droits Voisins (ONDA), permet aux clients de Ooredoo d’écouter et de profiter d’un riche contenu musical avec plus de 2,8 millions de titres repartis sur 71 styles musicaux de tous genres, de partager leur playlist avec leurs proches et plein d’autres fonctionnalités. Pour profiter de Haya ! Music, il suffit de télécharger l’application depuis Google play ou bien cliquer directement sur le lien suivant : http://ore.do/hayamusic. A noter que l’organisation « Stevie Awards » qui décerne les International Business Awards est basée aux Etats-Unis. Elle récompense les accomplissements des entreprises ainsi que les contributions positives des professionnels à travers le monde opérant dans différents domaines. En effet, les International Business Awards sont les seuls prix mondiaux qui reconnaissent les réalisations des entreprises à tous les niveaux. Pour plus d’informations cliquez sur le lien : http://ore.do/hayamusic-infos