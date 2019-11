Salon de Dubaï : Airbus vend 170 avions à Emirates et Air Arabia

Le deuxième jour du Salon du Dubaï a été marqué par les annonces d’Airbus, qui a vendu 50 A350-900 à la compagnie aérienne Emirates Airlines et 120 avions de la famille A320neo à la low cost Air Arabia, dont 47 A321neo et A321XLR, tandis qu’Air Transat annonçait la location de six A321. SunExpress en Turquie a exercé ses options pour dix Boeing 737 MAX 8, Egyptair voulant de son côté louer deux 787-9 supplémentaires. De Havilland Canada a signé pour 20 Dash 8-400 avec la société de leasing Palma Holdings.

Plus de cinq ans après avoir annulé une commande de 70 Airbus A350XWB en raison des problèmes de moteurs Rolls Royce, et sept mois après avoir annoncé l’échange de ses derniers A380 commandés contre 70 A350 et A330neo, Emirates Airlines a signé le 18 novembre 2019 un accord d’achat pour cinquante A350-900 fermes, livrables entre mai 2023 et 2028. Aucune configuration n’est annoncée mais les A350-900 devraient avoir une classe Premium Economie, annoncée l’année dernière pour ses A380 et 777-300ER livrés à partir de l’année prochaine. Au prix catalogue de 2018, cette commande a une valeur d’environ 16 milliards de dollars. Le chairman et CEO d’Emirates Airlines Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum a déclaré dans un communiqué que la commande « fait suite à un examen approfondi de diverses options d’aéronefs et de nos propres plans de flotte. C’est la stratégie de longue date d’Emirates d’investir dans des avions modernes et efficaces, et nous sommes confiants dans les performances de l’A350 XWB. En complément de nos A380 et 777, les A350 nous apporteront une flexibilité opérationnelle accrue en termes de capacité, de portée et de déploiement ». L’annonce confirme les déclarations du président Tim Clark la semaine dernière, quand il expliquait que les A350 « sont la prochaine étape » pour alimenter en passagers les 123 A380 de la compagnie ; il mentionnait aussi les Airbus A330neo, comme en février dernier (trente A350 et quarante A330neo étaient alors envisagés), mais ces appareils ne figurent pas dans l’annonce d’hier. Autre commande annoncée lundi par Airbus, celle par la low cost Air Arabia de 120 monocouloirs remotorisés fermes, dont 73 A320neo, 27 A321neo et 20 A321XLR, pour une valeur au prix catalogue de 14 milliards de dollars. Les livraisons des nouveaux appareils devraient débuter en 2024 ; ils rejoindront à l’aéroport de Sharjah une flotte de 52 A320 et trois A321LR (trois autres en attente de livraison) ; ils auront tous « une configuration monoclasse spacieuse avec un des espaces entre rangées les plus généreux » (ses A320 embarquent 168 passagers, et les A321LR 215). Le CE0 du groupe Air Arabia Adel Al Ali a déclaré que la stratégie de croissance de la flotte « a toujours été motivée par la demande commerciale, et nous sommes heureux d’annoncer aujourd’hui l’une des plus importantes commandes de monocouloirs de la région avec Airbus pour soutenir nos plans de croissance. Ce nouveau jalon sous-tend non seulement nos solides fondamentaux financiers, mais aussi la force de notre stratégie de croissance multi-moyens que nous avons adoptée au fil des ans, tout en restant concentrés sur l’efficacité, la performance et l’expérience des passagers ». L’ajout des A320neo, A321neo et A321XLR « complète notre flotte existante et nous permet d’étendre notre service vers de nouvelles destinations tout en restant fidèles à notre modèle économique à bas prix ». Sans plus de précision, mais le rayon d’action des A321XLR lui permettrait d’atteindre l’Islande, l’Afrique du Sud ou la Corée du Sud depuis sa base aux Emirats Arabes Unis. On retiendra aussi de cette deuxième journée du Dubai Airshow pour Airbus l’annonce par Air Lease Corp. (ALC) de la location par Air Transat de six A321, dont les livraisons seront effectuées d’ici la fin décembre. La compagnie canadienne opère déjà cinq A321 (8+182), et deux des 15 A321LR commandés (12+187 ; elle attend aussi deux A321neo). « Nous sommes ravis d’avoir été en mesure de louer ces appareils à Air Lease Corporation dans un délai aussi court », a déclaré Jean-François Lemay, président d’Air Transat : « ils remplaceront les avions saisonniers que nous étions censés recevoir de Thomas Cook cet hiver, dans le cadre de notre accord de partage saisonnier d’avions. Nous connaissons les gens d’ALC depuis longtemps et nous sommes heureux de travailler avec ce partenaire de confiance, qui nous permet d’avoir le type d’avion dont nous avons besoin pour offrir le meilleur service à nos clients de voyages d’agrément ». Enfin pas de déclaration officielle à ce jour, mais Air Sénégal serait selon Bloomberg sur le point de signer un protocole d’accord pour huit A220-300, d’une valeur de 732 millions de dollars au prix catalogue. Chez Boeing, l’annonce majeure de lundi concernait la compagnie turque SunExpress, qui a exercé des options sur dix 737 MAX 8, pour 1,2 milliards de dollars au prix catalogue. Cela porte à 42 le nombre de monocouloirs remotorisés désormais attendus par la coentreprise entre Lufthansa et Turkish Airlines. Le CEO Jens Bischof a déclaré : « Nous avons une relation de longue date, forte et confiante avec Boeing, et nous avons donc décidé de transformer notre option en commande. Nous maintenons notre décision stratégique d’intégrer progressivement le 737 MAX dans notre flotte pour tous ses avantages économiques et écologiques à moyen et long terme ». Le dirigeant se dit aussi « convaincu que Boeing nous fournira un avion sûr, fiable et efficace. Toutefois, il va sans dire que cela requiert la navigabilité incontestée du modèle, accordée par toutes les autorités compétentes. Notre priorité absolue chez SunExpress est et a toujours été la sécurité ». SunExpress était censée recevoir huit appareils à partir d’avril dernier, et cinq autres en 2020 ; si l’interdiction de vol des 737 MAX est levée, la compagnie espère en recevoir 13 l’année prochaine. Le CEO reconnait toutefois qu’il faudra faire de « gros efforts de communication » avec les passagers pour les convaincre que l’appareil est sûr. Stan Deal, PDG de Boeing Commercial Airplanes a dit « regretter l’impact que l’immobilisation des MAX a eu sur SunExpress et ses passagers. L’équipe de Boeing travaille d’arrache-pied pour remettre l’avion en service en toute sécurité, et fournir à SunExpress la capacité de continuer à servir d’épine dorsale des voyages aériens dans l’industrie touristique turque ». EgyptAir a de son côté annoncé la location de deux Boeing 787-9 Dreamliner supplémentaires chez la société de leasing AerCap, livrables en 2021 et 2022. AerCap a déjà livré six 787-9 à la compagnie nationale égyptienne, qui les a configurés pour accueillir 30 passagers en classe Affaires et 279 en Economie. Selon le chairman et CEO du groupe Ahmed Adel, les Dreamliner ont « dépassé nos attentes, et nous ont aidé à réduire notre facture de carburant et nos émissions de CO2 tout en apportant plus de confort aux passagers ». Enfin De Havilland Aircraft of Canada a annoncé lundi la signature d’un protocole d’accord par la société de leasing Palma Holdings pour vingt Dash 8-400, l’accord devant encore être finalisé. « Palma est devenu le premier bailleur au monde à commander l’avion Dash 8-400 dans sa configuration à deux classes et cette première décision nous a conduit à développer d’autres opportunités pour l’avion Dash 8-400 », a déclaré Moulay Omar Alaoui, président de Palma Holding Limited. « Nous avons loué de nouveaux avions Dash 8-400 à Ethiopian Airlines, RwandAir et Falcon Aviation, et nous voyons beaucoup plus d’opportunités pour cet avion polyvalent ». Ce protocole d’accord « représente une position de départ pour De Havilland Canada, qui s’appuie sur les succès précédents en matière de placement d’aéronefs dans des compagnies aériennes avec le soutien d’Exportation et développement Canada (EDC) », a ajouté dans le même communiqué Todd Young, chef de l’exploitation de De Havilland Canada. « Nous prévoyons concrétiser cette entente formelle de la part de l’agence de crédit à l’exportation du Canada, en collaboration avec Palma Holding, en tant que locateur expérimenté du Dash 8-400 au Moyen-Orient, en Europe et en Afrique ».

