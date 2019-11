Exportation : "Air Algérie Cargo" compte élargir ses activités à l'horizon 2025

La compagnie Air Algérie Cargo compte élargir ses activités à l'horizon 2025 et transporter davantage de produits algériens hors hydrocarbures vers l'étranger, a indiqué, à Alger, le Directeur général de la Compagnie, Midou Rabah.

S'exprimant en marge de la 4ème édition du Salon international du Transport et de la Logistique (Logistical 2019), M. Midou a précisé à l'APS que la Compagnie aspire à dynamiser davantage les activités de fret et à élargir le réseau de transport en comptant sur des spécialistes dans le domaine du marketing. La compagnie œuvre à développer le marché du transport à partir de l'Algérie depuis et vers l'Europe, l'Afrique et le Moyen Orient en adoptant les conventions bilatérales entre les compagnies aériennes et en modernisant le centre d'opération conformément aux normes et règles internationales afin de faire face à la concurrence dans ce domaine. Les opérations de fret aérien qu'effectue la compagnie ont connu "une croissance considérable" pour le trafic de fret en termes d'exportation et d'importation durant 2018, atteignant 158 % par rapport à 2017, en passant de plus de 300.000 tonnes transportées en 2017 à plus de 800.000 tonnes en 2018. Les opérations de fret ont enregistré une croissance de 161 % pour les vols réguliers et 7 % pour les vols mixtes durant la même période. Durant le premier semestre de 2019, la compagnie a transporté un total de 8990 tonnes de marchandise dans le cadre du trafic de fret aérien en termes d'importation et d'exportation, contre 19.028 tonnes de marchandise durant la même période de 2018. La compagnie mobilise 56 aéronefs pour le transport aérien de marchandise, dont 2 pour le transport de marchandise à charge élevée et 54 pour le transport des passagers à charges basses. Le même responsable a fait état, dans ce cadre, de la signature prochaine de plusieurs conventions de coopération la Compagnie algérienne de transport maritime CNAN et la société nationale de transports routiers. Concernant les coûts des opérations de fret qualifiés d'"élevés" par certains exportateurs, M. Midou a précisé que "les tarifs n'ont pas été révisés depuis plusieurs années, notamment après la chute de la valeur du dinar, la Compagnie a défini, toutefois, des tarifs promotionnels pour les produits des industries agricoles et agroalimentaire". La Compagnie compte signer, avec le ministère du Commerce, l'accord cadre relatif au transport aérien des marchandises destinées à l'exportation, en vertu duquel les exportateurs bénéficient d'une indemnisation par l'Etat de l'ensemble des coûts relatifs aux opérations de transport de marchandises à hauteur de 50 % pour les produits agroalimentaires et 80 % pour les dattes, a-t-il fait savoir. Air Algérie Cargo compte plusieurs centres de fret dans les wilayas d'Oran, Constantine, Annaba, Hassi Messaoud, El Oued et Biskra, utilisés dans l'exportation vers l'étranger. Elle transporte les produits fragiles et périssables en suivant les dispositifs en vigueur au niveau international, selon M. Midou qui a cité à titre d'exemple les produits pharmaceutiques, les produits biologiques et les produits de la mer. Concernant la formation, le même responsable a précisé que la nature de l'activité de la compagnie nécessite des formations et des stages périodiques obligatoires pour les employés notamment en matière de normes internationales et d'activités de fret afin d'améliorer la compétence et l'efficacité des employés dans l'accomplissement de leurs missions.

R.N.