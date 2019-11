Réforme des banques publiques : Le programme sera mis en œuvre à partir du 15 décembre prochain

L'application du programme de réforme des banques publiques et de leur gouvernance, débutera le 15 décembre prochain, a annoncé, jeudi à Alger le ministre des Finances, Mohamed Loukal. "Nous avons entamé la réforme des banques publiques qui doit, impérativement, passer par la réforme de la gouvernance.

Par Abdelkrim Salhi

Le programme de réforme va être mis en œuvre à partir du 15 décembre prochain", a indiqué M. Loukal en marge de la cérémonie d'installation du nouveau président de la Cellule de traitement du renseignement financier, Sid Ahmed Saidi. Arrêté par le gouvernement, ce programme de réforme va être mis en œuvre à partir du 15 décembre prochain et sera finalisé lors des Assemblées générales, prévues en juin 2020, a expliqué le ministre. Cela va permettre, a-t-il poursuivi, d'impliquer "des administrateurs indépendants pour participer en tant que membres au sein des Conseils d'Administration des banques publiques pour plus de transparence". Ces administrateurs, une fois sélectionnés, vont permettre, au sein des six banques publiques, d’asseoir une nouvelle gouvernance dans le cadre de la réforme des organes de gestion pour plus d’efficacité et plus de transparence, selon le ministre. La réforme des organes de gestion va également permettre de "mieux déterminer les responsabilités au sein de ces banques et, surtout, libérer l'esprit d'initiative chez les dirigeants", a-t-il soutenu. Mercredi dernier, le Gouvernement a écouté une communication présentée par le ministre des Finances concernant la désignation d'administrateurs au sein des Conseils d’Administration des banques publiques. l’exposé s'inscrit dans le cadre de la première phase d'exécution du plan de la réforme de la gouvernance des Banques publiques, approuvé par le Gouvernement lors de sa réunion du 25 septembre 2019, afin d'assurer le professionnalisme des Conseils d'Administration des Banques publiques en incluant des membres indépendants à ces Conseils, lesquels seront choisis sur la base de leur professionnalisme et leurs connaissances des métiers bancaires, financiers et économiques et de la technologie numérique ainsi que la séparation entre les rôles du Conseil d'administration et le directeur général exécutif chargé de la gestion opérationnelle de la Banque. En effet le 25 septembre 2019, le ministre des Finances a présenté un exposé portant proposition de réforme de la gouvernance des banques publiques nationales. Cette proposition de réforme s'inscrit dans le cadre de la consolidation des efforts de modernisation du système bancaire et financier initiés par notre pays en soutien au développement économique, d'où l'importance de transformer les banques publiques en institutions financières œuvrant au service du développement économique dans le but de développer et collecter l'épargne des opérateurs économiques, des ménages et des privés, financer l'économie et soutenir le développement économique, diversifier les différents types de médiation bancaire et diversifier l'offre basée sur les nouvelles technologies financières. Cette proposition fait suite à un "diagnostic approfondi", mené sous la supervision du ministre des Finances, lequel a révélé la nécessité de réformer la gouvernance des banques publiques, selon les standards internationaux en vigueur, compte tenu des défis auxquels font face ces banques en termes de rendement, d'efficacité, de gestion et d'approches prospectives. La réforme de la gouvernance concerne la professionnalisation des Conseils d'administrations des banques publiques, par l'intégration de membres indépendants choisis sur la base de leur professionnalisme, de leur maîtrise des services bancaires, financiers et économiques et de la technologie numérique, tout en séparant le rôle du Conseil d'administration de celui de Directeur général exécutif, chargé de la gestion opérationnelle de la banque. Il s'agit également de développer des systèmes efficaces de contrôle des performances financières de l'Etat et de renforcer la transparence et la production de données sur les politiques de développement. Le Premier ministre avait rappelé que la réforme de la gouvernance constituait une étape importante vers la réforme globale du système bancaire, appelé à être orienté vers le contexte de la révolution du numérique, aux fins d'accomplir les tâches qui lui sont dévolues avec davantage d'efficacité, notamment en matière d'élargissement des prestations bancaires, d'intégration financière et de financement de l'économie pour une croissance plus inclusive. En outre, le Premier ministre a instruit le ministre des Finances à l'effet d'élargir les consultations à la Banque d'Algérie (BA) et à l'Association des banques et établissements financiers (ABEF) et de présenter un plan de travail détaillé sur les opérations de réforme proposées et un calendrier de leur mise en œuvre.

A.S.