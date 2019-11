La lutte contre la violence faite aux femmes : Eddalia exhorte depuis le Caire l'Organisation de la femme arabe à sensibiliser à l'impératif

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Ghania Eddalia a exhorté, jeudi depuis le Caire (Egypte), l'Organisation de la femme arabe (OFA) à "accomplir son rôle dans la sensibilisation à lutter contre toutes formes de violence faite aux femmes", a indiqué le ministère dans un communiqué.

Présidant une réunion du Conseil exécutif de l'OFA, regroupant les ministres arabes chargés de la Condition de la femme, Mme. Eddalia a affirmé que cette organisation non gouvernementale (ONG) est "appelée aujourd'hui plus que jamais à accomplir son rôle crucial dans la sensibilisation à la lutte contre les violences faites aux femmes de type familial, sexuel, économique, politique, verbal ou même extrémiste". Lors de cette réunion, tenue en marge de la Conférence ministérielle de haut niveau sur "le renforcement du rôle de la femme au sein des sociétés post-conflits dans le monde arabe", la ministre a fortement invité l'OFA à "contribuer à la régulation des mécanismes nécessaires à la protection de la gente féminine lors des conflits armées déclenchés dans tout le périmètre de la région arabe".Mme. Eddalia a mis en avant, par ailleurs, l'impératif "de relancer le plan d'action propre à chacun des Etats membres pour mettre en exécution la résolution 1325 du Conseil de sécurité relative à la femme, la paix et la sécurité, appelant à la prise des mesures nécessaires à la protection de la gente féminine contre les violences en temps de conflits en évitant le déclenchement de conflits ou en participant à leur résolution".Qualifiant cette rencontre "d'occasion pour l'échange de nouveautés que connait le monde de la femme dans les pays arabes en passant en revue les différentes activités y afférentes tenues en 2019, et la mise au point des mesures à prendre pour orienter l'action de l'OFA", la ministre a estimé qu'il était grand temps de promouvoir la coopération entre cette ONG, la Ligue des Etats arabes et le système onusien, et de souffler plus de dynamique aux programmes de collaboration avec les différentes institutions régionales et internationales".Pour Mme Eddalia, cette rencontre constituera une occasion "pour examiner les futures perspectives de l'OFA à traves le débat de ses orientations stratégiques de 2020-2025 et des programmes d'action de l'année prochaine en coordination avec les agendas du développement durable de la femme arabe à l'horizon 2030 et l'agenda "femmes, paix et sécurité", et de souligner le rôle de la femme arabe dans la lutte contre l'extrémisme, la violence et les idéologies d'exclusion".A ce titre, la ministre a mis l'accent sur la nécessité de "trouver des mécanismes devant permettre à l'organisation de soutenir les efforts nationaux consentis par les pays membres en matière d'autonomisation économique et de réunir un climat plus sûr d'action pour les femmes dans l'objectif de réaliser leur autonomie économique dans leur pays et davantage de bien-être et de prospérité pour les communautés arabes. Elle a également estimé nécessaire de débattre des raisons de baisse de la participation politique de la femme dans divers pays arabes et d'examiner les voies de renforcement de sa présence dans tous les centres de décision et de son rôle pionnier en la matière". A ce titre, Mme Eddalia a affirmé que "l'égalité de chances et la répartition des ressources et des responsabilités entre l'homme et la femme constituent le bien-être des familles et le levier du développement durable des communautés", raison pour laquelle "nous plaidons pour la mobilisation de l'homme dans la défense des questions de la femme en vue de passer de la phase de revendication des droits et de la protection à celle de l'égalité homme-femme dans les pays arabes, notamment en ce qui concerne l'accès à l'emploi et aux postes supérieurs de responsabilité", a-t-elle ajouté. Elle a fait remarqué aussi que cette rencontre "se tient dans une conjoncture difficile que traversent plusieurs pays arabes, caractérisée par l'agression brutale de l'occupation sioniste qui viole encore les us internationaux et renouvelle ses agressions contre le peuple palestinien et les différentes situations de conflits et clivages auxquels sont confrontés les peuples arabes".

APS