Salon international du Tourisme et des voyages : Ouverture à Alger de la 20ème édition

Le 20ème Salon international du Tourisme et des voyages (SITEV) a ouvert ses portes, dimanche au Palais de la culture "Moufdi Zakaria" (Alger), avec la participation de 100 exposants algériens et 5 pays étrangers.

Le Salon, organisé sous le slogan "Algérie... émerveillez vos sens", a été inauguré par le ministre du Tourisme et de l'artisanat, Abdelkader Benmessaoud en présence de membres du Gouvernement. Le SITEV auquel prennent part la Tunisie, la Chine, l'Ethiopie, le Mali et le Niger, "revêt une importance aussi particulière, en ce qu'il constitue l'occasion pour les opérateurs locaux et étrangers de partager leurs expériences et expertises dans le domaine du tourisme et de bénéficier de cet espace de communication en vue d'échanger les vues et d'établir des relations commerciales à même de donner un élan fort à la promotion de la destination Algérie qui recèle des potentialités touristiques exceptionnelles et exclusives", a affirmé la même source. La 20e édition du SITEV connaitra la participation de l'ensemble des acteurs et partenaires dans le secteur du tourisme et de l'artisanat, parmi lesquels, des entreprises sous la tutelle du ministère, ainsi que des agences de voyages, des opérateurs touristiques, des établissements hôteliers publics et privés, des artisans, des banques, des compagnies d'assurances et des transports, outre les propriétaires de start-up intéressés par ce domaine. Cette édition sera marquée par une participation de qualité des start-up et les influenceurs en terme de tourisme en leur consacrant plusieurs espaces, tout en leur apportant l'appui et l'accompagnement nécessaires pour la réalisation de leurs projets. Plusieurs conférences animées par des experts internationaux en la matière seront organisées en marge de cette manifestation qui verra également l'aménagement d'espaces consacrés à la présentation de différents produits d'artisanat ayant reçu le prix du meilleur produit pour cette année. Des spécialistes dans les divers domaines d'artisanat animeront des ateliers à cette occasion. L'organisation du 20ème SITEV coïncide cette année avec l'obtention par l'Algérie d'un poste à la Commission du tourisme et du développement durable, lors des travaux de la 23e session de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), tenus en septembre dernier à Saint-Pétersbourg (Russie), ainsi qu'au Conseil exécutif de la même organisation, une réalisation, à même de "concrétiser le rôle majeur que joue l'Algérie sur les plans continental et international dans le développement de l'industrie touristique conformément aux principes du développement durable".

A.A